Nacionalna istraga o ovom fenomenu počela je u oktobru prošle godine, a francuska Vlada obećala je da će izaći sa izveštajem do 31. januara, ali je taj datum iznenada povučen.





Remera, zdravstveni organ koji razmatra slučajeve deformiteta, sproveo je samostalnu istragu 2018. godine. Majke su intervjuisane veoma opsežnim upitnikom o svom načinu života da bi se utvrdilo da li postoje bilo kakve sličnosti između njihovih trudnoća. To je navelo doktore da odbace genetiku, droge i alkohol kao potencijalne uzroke za nedostatak ekstremiteta kod ovih beba.





Francusko selo Drija, u kome su rođene bebe bez ruku





Francuska javna zdravstvena agencija odložila je objavljivanje izveštaja o istrazi o abnormalnom broju beba rođenih bez ruku u ruralnim područjima.Podsećamo, reč je o medicinskoj misteriji koja je zbunila stručnjake kada su se 2016. godine u blizini Vitrola, u departmanu Ušće Rone, rodile tri bebe bez ruku.Bebe su se rodile u periodu od juna do novembra te godine, a u radijusu od 30 kilometara. To se desilo nedugo nakon što je u departmanu En u istočnoj Francuskoj u krugu od 17 kilometara rođeno 17 beba sa defektom. Sličnih slučajeva bilo je i u drugim ruralnim krajevima Francuske.U otvorenom pismu zvaničnicima javnog zdravstva, grupa roditelja izrazila je sumnju u vezi sa istragom i istakla da nisu dobili jasne odgovore na svoja pitanja. Oni su optužili Vladu da se fokusira na objašnjenja koja su već odbačena od strane drugog javnog zdravstvenog organa koji istražuje slučajeve deformiteta.Santa Publika, nacionalna zdravstvena agencija, prethodno je sprovela istragu pre najnovijeg broja slučajeva i zaključila da nije bilo prekomernog broja incidenata u Enu i da nije potrebna dalja istraga.Drugi eksperti, međutim, kažu da je broj slučajeva u Enu bio 58 puta veći od uobičajene statistike.Emanuel Amar, direktorka Remere na jugoistoku Francuske, zaključuje da je jedino što je zajedničko svim bebama to što su se rodile u vrlo ruralnom području. Remera je stoga odbacila verovatnoću deformiteta kao slučajnosti, što je bila sugestija Vlade.Remera smatra da su štetni pesticidi u širokoj upotrebi u ruralnim područjima Francuske najvjerovatnije krivac za ove slučajeve.Misterija zvanično ostaje nerešena, ali moguća veza sa poljoprivredom dobija na težini činjenicom da je otprilike u isto vreme u Enu zabeleženo nekoliko slučajeva teladi i pilića koji su izgubili udove u tom području. Amar je takođe izjavila da vlasti ne žele da slušaju ove sugestije.Aurelija Bingler, majka jedne devojčice rođene bez ruke kaže da želi da zna zašto je njeno dete rođeno sa deformitetom "Želim da znam, jer majke krive sebe. Mislimo da se to desilo zbog nas, ili da smo uradile nešto pogrešno ”, rekla je ona. Bingler takođe smatra da uzrok leži u poljoprivredi. Bivša francuska ministarka za životnu sredinu Korin Lepaž izjavila je da verovatno postoji "strah od otkrivanja istine jer to može da ugrozi niz ekonomskih interesa".