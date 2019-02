Kineski predsednik Si Đinping iznenadio je danas goste u malom restoranu u Pekingu i razgovarao sa dostavljačima tokom, očigledno, nenajavljene posete uoči kineske Nove godine koja se proslavlja sledeće nedelje.

Državna televizija je prikazala Sija kako ulazi u restoran u južnom delu Pekinga poznatom po svojim tradicionalnim ulicama i dvorištima, pitajuci koliko hrana košta i koliko dugo vlasnici žive u gradu, preneo je Rojters.

Dok su ljudi u restoranu pokušavali da se slikaju sa Sijem, on im je rekao da ne prekidaju ručak zbog njega.

PROČITAJTE JOŠ: Si Đinping jednoglasno reizabran za predsednika Kine



"Ja sam samo u prolazu", rekao je Sji.

Dok je časkao sa dostavljačima, koji nose hranu širom Pekinga na motorima, mogli su se videti ljudi koji hodaju iza njega.

PROČITAJTE JOŠ: KINESKO ČUDO NAUKE: Napravili “veštačko Sunce” sa temperaturom od 100 miliona stepeni (VIDEO)

"Zar ne možete da odete kući za prolećni festival?", upitao je on jednog od dostavljača.



Xi Jinping comes to residents' homes in central Beijing and makes dumplings with them ahead of Lunar New Year pic.twitter.com/QZWDjiOJTW

— China Xinhua News (@XHNews) February 1, 2019