„E-3 ’avaks‘, dva F-22 i dva CF-18 Komande vazdušno-kosmičke odbrane Severne Amerike identifikovala su dva ruska strateška bombardera koja su ušla u Identifikacionu zonu protivvazdušne odbrane Kanade 26. januara 2019“, saopštila je Komanda na svom nalogu na Tviteru.

Takođe se napominje da su „bombarderi ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru i nisu prelazili na suverenu teritoriju“.

Prema saopštenju televizije „Foks njuz“, američki lovci poleteli su sa vazdušne baze na Aljasci.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB