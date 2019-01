Novosti online | 24. januar 2019. 09:54 | Komentara: 0

Sud u Kijevu proglasio je bivšeg predsednika Ukrajine Viktora Janukoviča krivim u predmetu izdaje države i saučesnikom u promeni granica zemlje. U pročitanoj presudi se navodi da je krivica dokazana. Visina kazne još nije objavljena.„Bez obzira na to što optuženi nije priznao krivicu, sud, nakon saslušavanja svedoka, istraživanja dokaza eksperata, dokumenta i pravih dokaza i ocena zaključaka advokata odbrane i tužilaca, smatra da je krivica optuženog u izvršenju zločina dokazana“, rekao je sudija na sednici.Tužilaštvo traži da se Janukoviču odredi zatvor od 15 godina. Presuda je objavljena bez prisustva Janukoviča, koji se nalazi u Rusiji. On je slučaj nazvao nameštenim.PROČITAJTE JOŠ -Sud je pokrenuo predmet o izdaji države protiv Viktora Janukoviča krajem juna 2017. godine. To je jedno od niza krivičnih dela koje su nove ukrajinske vlasti pokrenule protiv bivšeg šefa države nakon državnog udara 2014. godine.(Sputnjik)