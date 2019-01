Tanjug | 19. januar 2019. 15:16 |

Ruski predsednik Vladimir Putin učestvovao je u ovogodišnjem bogojavljenskom kupanju i zaronio je u ledenu vodu, saopšteno je iz Kremlja.Kako se navodi, on je to učinio u jednom hramu u Podmoskovlju.Prošle godine Putin je isto to učinio u ledenoj vodi jezera Seliger severno od Moskve, preneo je Sputnjik.