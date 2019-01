Novosti online | 18. januar 2019. 18:54 | Komentara: 0

Evropska mreža napajanja strujom bila je blizu kolapsa, zbog čega je više miliona domaćinstava tokom zime moglo ostati bez struje, tvrdi bečki dnevnik „Standard“.Frekvencija mreže koja je prošlog četvrtka oko 21.00 čas izmerena pala je na 49,8 herca, što je za eksperte odlučujuća granica kada treba primeniti zaštitne mehanizme.Poslednji put tako niska frekvencija izmerena je pre 12 godina, kada je u Francuskoj sa mreže preventivno moralo biti isključeno 10 miliona domaćinstava. Ovaj put su preduzete mere dale rezultat, pa nije došlo do prekida napajanja strujom.Eksperti ističu da je Evropa „bila nadomak katastrofe“, a major austrijske vojske, ekspert na ovom polju, Herbert Saurug, ukazuje da su za to krive razne okolnosti. On je objasnio da neke elektrane ponekad prerano bivaju isključene sa mreže, dok se druge presporo priključuju, a rezultat toga je preslaba snabdevenost.PROČITAJTE JOŠ -Ako se, kao što je to bio slučaj protekle nedelje, tome priključi i ispad elektrane u Španiji sa mreže, onda se približava krah mreže napajanja, do kojeg dolazi kada frekvencija dostigne nivo od 48 herca.Budući da se električna energija ne može skladištiti u odgovarajućim količinama, neophodno je pobrinuti se za nadoknadu kako kod vrhunca potrošnje, tako i kada je preniska. U Evropi kroz mrežu teče naizmenična struja sa frekvencijom od 50 herca i ta frekvencija mora striktno biti održana.Ako dođe do opterećenja, kako kroz ogromnu potrošnju ili ispad velike elektrane sa mreže, generatori rade sporije i frekvencija opada. Na to je neophodno brzo reagovati, jer u suprotnom mreža preti da doživi krah.Prema Sarugu, iako se čini da postoji veliki prostor za delovanje kada je frekvencija između 49,8 i 48 herca, sve se događa munjevito, ne linerano već eksponencijalno. Za samo nekoliko sekundi preti krah mreže, kazao je on dodajući da je važno preduzimati mere predostrožnosti.(Sputnjik)