U eksploziji koja se danas dogodila u sirijskom gradu Manbidžu poginula su četiri i ranjena tri vojnika SAD, javlja Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Navodi se da je jedan od sajtova povezanih sa terorističkom Islamskom državom objavio prethodno da je bombaš-samoubica opasan prslukom s eksplozivom napao patrolu vojnika koalicije na čelu sa SAD, koja obavlja operacije u Manbidžu.

Rojters je ranije preneo da je portparolka Bele kuće Sara Sanders, nakon vesti o eksploziji blizu patrole u kojoj je stradalo 16 ljudi, saopštila da je "predsednik (SAD Donald Tramp) brifovan u potpunosti".

"Nastavićemo da pratimo aktuelnu situaciju u Siriji", navela je Sandersova.

Kako su mediji ranije javili u eksploziji koja se dogodila u sirijskom Manbidžu tokom prolaska američke patrole poginulo je šest osoba, a najmanje 19 je povređeno, javila je televizija Al Džazira pozivajući se na svoje izvore.

„Šest civila je poginulo, a 19 drugih je ranjeno u eksploziji u centru grada Manbidž tokom prolaska patrole američke vojske“, javila je televizija.

​Kako su ranije izjavili lokalni izvori za Sputnjik, eksplozija se dogodila u blizini tržnice u Manbidžu, kada su se u kafiću nalazili lideri lokalnog vojnog saveta i članovi neidentifikovane delegacije.

Kasnije je vojni savet Manbidža potvrdio da se u gradu dogodila eksplozija pored patrole međunarodne koalicije na čelu sa SAD i da ima ranjenih.

sputniknews.com

Video by @hawarnews shows devastation after attack in Manbij bazaar pic.twitter.com/hwH5XIZYiS