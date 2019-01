Tanjug | 13. januar 2019. 12:22 > 16:35 | Komentara: 0

Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je danas da ne bi pristao da vlada bez apsolutne većine, iako mu ustav to dozvoljava.ANA prenosi da je Cipras to kazao u intervjuu za "Open TV" nakon što je manjinski partner u vladi Panos Kamenos, lider ultrakonzervativnih Nezavisnih Grka, podneo ostavku na funkciju ministra odbrane Grčke i objavio povlačenje njegove stranke iz vladajuće koalicije."Ja neću imati ustavni problem, ali je jasno da će to biti politički problem", rekao je Cipras.On je naveo šta planira da radi ukoliko ne uspe da obezbedi 151 poslanički glas za podršku vladi."Nastaviću u odgovarajućem vremenskom okviru i na apsolutno organizovan način ka prevremenom izlasku na izbore", poručio je Cipras.List "Katimerini" preneo je predlog predsedavajućeg grčkog parlamenta Nikosa Vucisa da debata o poverenju Ciprasovoj vladi započne u utorak ujutru, a da glasanje usledi u sredu uveče.Rojters podseća da Ciprasova ultralevičarska stranka Siriza ima 145 svojih poslanika i podršku još jednog nezavisnog poslanika u parlamentu koji ima 300 poslaničkih mesta.Prema poslednjim anketama, Siriza zaostaje od osam do 12 procenata iza glavne konzerbativne stranke Nova demokratija, koja se protivi Prespanskom sporazumu sa Skopljem oko naziva Republike Severne Makedonije.