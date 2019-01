Francuski borbeni avion sa dva pilota u sredu je tokom leta nestao sa radara u oblasti nedaleko od granice sa Švajcarskom.

Portparolka francuskih vazduhoplovnih snaga je rekla da je u pitanju francuski lovačko-presretački borbeni avion "miraž 2000D" i da je snegom prekrivena planinska oblast između regiona Dub i Žura poslednja radarom registrovana lokacija aviona.

Avion je poleteo nešto posle 11 sati iz vazduhoplovne baze na severoistoku Francuske, preneo je AP.

