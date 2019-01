Tanjug | 09. januar 2019. 09:41 | Komentara: 0

Šef ukrajinske misije pri NATO-u Vadim Pristajko izjavio je da Alijansa povećava učestalost ulaska brodova zemalja članica u Crno more."Postoje stalne operativne grupe (ratnih brodova mornarice) i Holandija sada predvodi jednu od njih... Oni takođe nameravaju da uđu u Crno more", rekao je Pristajko za TV stanicu "112 Ukrajina", prenosi portal "ukranjuz", pozivajući se na ukrajinsku novinsku agenciju.Pristajko je dodao da je frekventnost ulaska brodova NATO-a u Crno more ograničena konvencijom Montre, koja ograničava prolaz brodovima mornarica koje ne pripadaju crnomorskim državama.Boravak borbenih brodova ostalih zemalja u Crnom moru vremenski je ograničen, u skladu s tom Konvencijom iz 1936. godine.Ukrajinska agencija je ranije javila da je pre dva dana desantni brod američke ratne mornarice "Fort Mekhenri" u sastavu 22. Pomorske ekspedicione grupe prošao kroz Dardanele u Crno more.