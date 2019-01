Beta | 03. januar 2019. 17:01 | Komentara: 0

Broj stanovnika u Kini, najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, pao je prošle godine prvi put u najmanje 70 godina, ocenjuju stručnjaci, iako je Kina prestala da primenjuje politiku jednog deteta.Zvanične cifre biće poznate tokom januara, međutim već sad stručnjak Ji Fusijan, istraživač koji radi u SAD na Univerzitetu Viskonsin Medison ocenjuje da je broj stanovnika Kine prošle godine pao za 1,27 milion ljudi.To je kao kap u odnosu na ukupan broj od 1,39 milijardi stanovnika, ali je to ipak prvi pad broja stanovnika u istoriji Narodne Republike Kine osnovane 1949. godine.Posle politike rađanja osnivača komunističkog režima Mao Cedunga Kina je krajem 1970-ih pokrenula politiku jednog deteta, koja je često kritikovana zbog njene brutalnosti.Međutim, suočen s starenjem stanovništva Peking je od 2016. godine dozvolio svim porodicama da imaju po dvoje dece. Ipak, zbog izdataka za obrazovanje, zdravstvo i stanovanje mnogi parovi se zadržavaju na jednom detetu, ili čak ostaju i bez dece.Kao rezultat toga broj novorođene dece pao je za 2,5 miliona prošle godine, ocenio je Ji Fusijan, dok je Peking računao na rast od 790.000 novorođene dece. Ukupno bi trebalo da bude 10,31 milion novorođene dece za 2018. godinu.Istovremeno je broj umrlih porastao na 11,58 miliona ocenio je ovaj istraživač koji zasniva svoje podatke na lokalnoj statistici."Protekla godina predstavlja istorijsku promenu za kinesko stanovništvo", rekao je on za Frans pres ocenivši da bi taj trend čak mogao da bude "nepovratan" obzirom na pad broja žena u reproduktivnim godinama."Broj stanovnika u Kini počeo je prvi put da pada od 1949, problem starenja se ubrzao i ekonomska dinamika je oslabila", rekao je on.Ekonomista Ren Ceping iz grupe za nekretnine Evergrande izrazio je zabrinutost da je Kina ušla u demografsku krizu, i da bi Indija za nekoliko godina mogla da sustigne Kinu kao najmnogoljudnija zemlja na planeti. Radno sposobno stanovništvo (od 16 do 59 godina) opalo je za gotovo 5,5 miliona ljudi 2017. godine, čime je palo šestu uzastopnu godinu na 902 miliona stanovnika (65 odsto od ukupnog stanovništva).Prema procenama vlade broj osoba starih 60 i više godina treba da dostigne 487 miliona ljudi 2050, odnosno 35 odsto ukupnog stanovništva, u odnosu na 241 miliona (17,3 odsto stanovništva) krajem 2017. godine.Broj žena u reproduktivnim godinama trebalo bi da padne za više od 39 odsto tokom deset narednih godina, prema proceni nezavisnog demografa He Jafua, koji smatra verodostojnim ocene profesora Jia. ;Profesor Ji već dugo kritikuje politiku jednog deteta, i podstiče kinesku vladu da ukine granicu od dvoje dece po porodici i da podstakne rađanje fiskalnim merama i izdašnim odsustvima za roditelje.Ako kineske vlasti ne intervenišu odmah "kriza starenja biće ozbiljnija od one u Japanu i ekonomski izgledi još gori", upozorio je on.