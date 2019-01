Svet ušao u 2019: Vatromet, slavlje, visoke mere bezbednosti

Tanjug | 01. januar 2019. 10:41 > 11:41 | Komentara: 0

Svet ušao u 2019: Vatromet, slavlje, visoke mere bezbednostiVatrometi, koncerti, ali i pojačane mere bezbednosti obeležili su ulazak sveta u Novu 2019. godinu.Prvi su je dočekali stanovnici ostrva Tonga, Samoe i Kiribata u polinezijskom trouglu.Među prvima su 2019. dočekali i na Novom Zelandu, a u najvećem gradu, Oklandu, na desetine hiljada ljudi okupilo se oko Skaj taurea, visokog 328 metara, kako bi uz neizbežan, fantastičan vatromet dočekalo 2019. godinu.Širom te zemlje u južnoj hemisferi, na hiljade ljudi je ispratilo staru godinu i dočekalo novu na plažama i ulicama.U prepunoj sidnejskoj luci u najvećem gradu Australije, oko milion ljudi je dočekalo Novu godinu u spektakularnoj proslavi uz vatromet i soul muziku.AP je preneo da je ovo bio jedan od najsloženijih vatrometa u istoriji Australije, izveden u zlatnim, ljubičastim i srebrnim tonovima koji su pulsirali uz pesmu "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman'''' čuvene pevačice Arete Frenklin, koja je preminula u avgustu.Za ovaj spektakl je iskorišćeno 8,5 tona vatrometa i njemu je viđeno više od 100.000 pirotehničkih sredstava.Prethodno su, zbog oluje koja je pogodila Sidnej, pokisle desetine hiljada ljudi koji su pristizali na tradicionalnu proslavu, a i sama oluja je "napravila svoj vatreni šou", pošto je nebo paralo na desetine munja.Stanovnici Tajlanda, Singapura, Filipina, Indonezije, Japana, Severne Koreje i Kine takođe su ulazak u 2019. godinu obeležili vatrometom i ritualnim obredima.Kako prenosi "Gardijan", nebo iznad Singapura ispunilo je šarenilo novogodišnjih vatrometa, a u novu godinu su pre te zemlje ušli i stanovnici Tajlanda i Indonezije.Dok su mnogi Tajlanđani obeležili Novu Godinu vatrometom, stotine vernika otišlo je u hram Takien u predgrađu Bangkoka kako bi ležali u mrtvačkim sanducima tokom tradicionalnog ritauala.Učesici ove bizarne ceremonije veruju da ona simboliše smrt i ponovno rođenje i da će im to pomoći da se reše loše sreće i rode se ponovo za svež početak u novoj godini, prenosi AP.Tokom obreda oni u rukama drže cveće i tamjan, dok ih sveštenici pokrivaju ružičastim čaršavima i pri tome izgovaraju molitve.U Džakarti je najveći broj ljudi bio ispred hotela Kempinski čekajući da uđe u 2019, dok su nedaleko odatle istovremeno gradske vlasti organizovale masovno venčanje za više od 500 siromašnih indonežanskih parova koji možda nemaju zvanična dokumenta poput krštenica.Većina Japanaca odlazi u manastire i svetilišta, a oko 30.000 njih je Novu godinu dočekalo gledajući bokserski meč između Flojda Mejvedera i kikboksera Tenšin Nasukave.U Kini je Nova godina, obeležena vatrometom iznad Hongkonga, ali za Kineze je mnogo značajnija ona kineska Nova godina koja stiže u februaru, kada se praznuje po kineskom kalendaru, a doček se organizuje uglavnom u hramovima, uz zvonjavu i molitve.U Rusiji se Nova godina dočekuje u različito vreme zbog 11 vremenskih zona, a novogodišnju proslavu je pokvarila nesreća koja se dogodila 31. decembra u Magnitursku kada se urušila zgrada.U južnokorejskoj prestonici Seulu okupile su se hiljade ljudi na dočeku nove godine u koju su ušli uz vatromet i tradicionalan zvuk poznatog zvona Bosinak na ceremoniji kod skupštine grada.Južnokorejci su u novu godinu ušli sa nadom u ostvarenje stabilnog mira nakon tri korejska samita i smanjenja tenzija po pitanju nuklearnog programa Severne Koreje, naveo je AP.Novu godinu svečano su uz vatromet sa najviše zgrade na svetu, Burž Kalife, dočekali i Ujedinjeni Arapski Emirati.Stotine hiljada slavljenika se okupilo u Dubaiju kako bi prisustvovalo spektakularnom vatrometu, naveo je AP.Njujorčani su 2019. godinu dočekali na Tajms skveru uz tradicionalno spuštanje kristalne kugle i nastupe američkih zvezda.Okupljenim ljudima nije smetao ni pljusak da uživaju u nastupima pevačica Kristine Agilere i Bibi Rekse, koja je uoči spuštanja kugle u ponoć otpevala hit Džona Lenona "Imedžin" (Imagine), prenela je agencija AP.Ulazak u Novu godinu u Njujorku je bio praćen pojačanim merama bezbednosti.I nebo iznad Las Vegasa noćas je obasjao novogodišnji vatromet koji je trajao osam minuta i pratio ritam pesama "Luck Be a Lady", Frenka Sinatre, "All night long" Lajonela Ričija i ""I drove all night" u izvođenju Selin Dion, preneo je AP uz konstataciju da "nigde ne sija kao u Las Vegasu".Građani i posetioci slavili su u novogodišnjoj noći uz zvuke Ledi Gage, Selin Dion i Gven Stefani.U proslavu novogodišnje noći u tom gradu uloženo je više od 400 miliona dolara, a bezbednost je bila na veoma visokom nivu nakon što je 2017. naoružani muškarac na muzičkom festivalu ubio 58 osoba.Na plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru Novu godinu je proslavilo više od dva miliona ljudi.AP je preneo da su Brazilci u Novu godinu ušli uz 14-minutni vatromet nekoliko sati pre nego što je desničarski političar Žair Bolsonaru položio zakletvu za predsednika.Na Novogodišnjoj trasi, najvećoj žurci pod vedrim nebom u Austriji, u centru Beča, novu 2019. godinu dočekalo je oko 750.000 ljudi uz tradicionalni bečki valcer i veliki vatromet iznad bečke Većnice.Osim toga, po prvi put je organizovana i Ulica sreće, duž koje su bili štandovi sa amajlijama, ali i "gatare" raznih vrsta.Od 14 časova, pa sve do 2 sata posle ponoći trg Graben u centru Beča je bio pretvoren u najveću balsku dvoranu Evrope pod otvorenim nebom.Vrhunac proslave Nove godine svakako je bio tradicionalni novogodišnji koncert bečke Filharmije, a austrijanci su Novu godinu dočekali "široke ruke", jer su potoršili oko 200 miliona evra u najluđoj noći.London, Pariz i Berlin ušli su u Novu godinu uz velike vatromete, ali i pojačane mere bezbednosti na ulicama.Britanci su u Novu godinu ušli uz tradicionalan zvuk Big Bena, iako je sat bio ugašen već više od godinu dana zbog radova na obnovi kule, dok su se Parižani i turisti okupili u Aveniji Jelisejska Polja da proslave novogodišnju noć, pod jakim merama bezbednosti.Antivladin pokret u Francuskoj "Žuti prsluci" prethodno je pozvao ljude putem društvenih mreža da se priključe "prazničnim" demonstracijama.Ispred Branderburške kapije u Berlinu, takođe su se okupile desetine hiljada ljudi na obeležavanju ulaska u 2019. godinu, uz visoke mere bezbednosti, sa oko 1.300 pripadnika policije raspoređenih širom nemačke prestonice.Do ponoći je, prema navodima berlinske policije, bilo manje incidenata nego 2018. u to vreme.Ulazak u Novu godinu obeležila su i brojna obraćanja predsednika, među kojima Francuske, Kine, Rusije koji su svojim građanima čestitali i izneli prioritete za 2019. godinu.Poslednja mesta na Zemlji koja ulaze u Novu godinu su mala, udaljena američka ostrvca kao što su ostrvo Bejker i Hauland, koja su nenaseljena, a od naseljenih mesta, poslednji dočekuju 2019. godinu stanovnici američke Samoe.