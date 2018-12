Tanjug | 27. decembar 2018. 09:23 | Komentara: 0

Indonezija je u četvrtak proširila zonu zabrane oko vulkanskog ostrva Anak Krakatau, čija je erupcija najverovatnije izazvala cunami u kojem je prošlog vikenda poginulo najmanje 430 osoba na ostrvima Sumatra i Java.Agencija za vulkanologiju je podigla nivo upozorenja na erupciju vulkana Anak Krakatau na drugi najveći stepen, prenosi AP.Erupcija vulkana u subotu uveče dovela je do toga da se deo ostrva u Sundskom prolazu uruši u more, što je izgleda izazvalo cunami s talasima višim od dva metra.Rojters navodi i da je nacionalna geološka agencija postavila zonu zabrane od pet kilometara oko ostrva.Radarski podaci sa satelita, koji su prikazani u slikama, pokazuju da se vulkan Anak Krakatau drastično smanjio nakon erupcije u subotu.Fotografije satelita nisu dostupne zbog oblaka, ali radarske slike sa satelita Japanske agencija za aerokosmičko istraživanje koje su napravljene pre i nakon erupcije pokazuju da je jugozapadni deo vulkana nestao, prenosi AP.Agencija za meteorologiju ranije je saopštila da nadgleda erupcije vulkana Anak Krakatau, dok su olujno vreme i vioski talasi nastavili su da pogađaju to područje.Cunami, izazvan vulkanskim aktivnostima koje su pokrenule podvodna klizišta, bez upozorenja pogodio je u subotu na nedelju žitelje zajednica u Sundskom prolazu, koji se nalazi između ostrva Java i Sumatra.Sistem za otkrivanje cunamija u Indoneziji, postavljen nakon katastrofe 2004. godine, ne radi od 2012. godine, a pojedini delovi su uništeni ili ukradeni.Više od 21.000 ljudi je raseljeno, najmanje 1.400 je povređeno, a za 159 njih se traga.