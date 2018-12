Novosti online | 20. decembar 2018. 13:16 > 13:59 |

Kampanja na sajtu GoFundMe pod nazivom "Mi - narod ćemo finansirati zid"

(We The People Will Fund The Wall) , koja skuplja novac za izgradnju zida na granici SAD i Meksika koji je obećao Donald Tramp, skupila je

3.062.175 dolara za samo tri dana.





Više od 16.000 ljudi doniralo je kampanju koju je u nedelju pokrenuo „tim za prikupljanje sredstava“ iz Miramara na Floridi.





Na početku je postavljen cilj da se skupi 200 miliona dolara, ali je posle odličnog odziva Amerikanaca, on podignutna milijardu dolara.



PROČITAJTE JOŠ: TRAMP ZAPRETIO: Blokiraću federalnu vlast ukoliko ne obezbedimo granicu s Meksikom; Ako treba, vojska će da gradi zid