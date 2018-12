Agencije | 20. decembar 2018. 13:19 > 14:36 |

Predsednik Rusije Vladimir Putin pohvalio je danas još jednu godinu ekonomskog rasta zemlje nakon prethodnog perioda stagnacije.

Putin je, na godišnjoj konferenciji za novinare, sumirajući ovogodišnje ekonomske rezultate, izjavio da će rast bruto domaćeg proizvoda Rusije ove godine iznositi 1,8 odsto, dok je industrijska proizvodnja porasla bržim tempo, odnosno po stopi od 3,0 odsto, prenosi agencija AP.

Ruski predsednik je rekao i da su devizne rezerve države porasle na 464 milijarde dolara sa 432 milijarde dolara na početku godine, kao i da prvi put od 2011. godine budžet Rusije beleži suficit od 2,1 odsto BDP-a.

"To je dobar pokazatelj rada vlade, odnosno ekonomskog sektora vlade", izjavio je Putin, a prenosi ruska agencija Tass.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije danas da je rekordnih 1.702 novinara zatražilo akreditacije za ovogodišnju konferenciju.





PUTIN ŽALI ZBOG POTCENjIVANjA RIZIKA OD NUKLEARNOG RATA

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da žali što potcenjivanje rizika od nuklearnog rata ima tendenciju rasta.

"Mislio sam da rizik od takvog razvoja događaja u svetu nekako nestaje u pozadini", rekao je Putin, preneo je TASS.

"To počinje da izgleda kao nemoguće ili nešto nevažno. U međuvremenu ukoliko se nešto tako dogodi, Bože sačuvaj, to može rezultovati smrću civilizacije i moguće cele planete", naveo je predsednik Rusije na godišnjoj konferenci za novinare.

PUTIN: OČEKUJEM DA ČOVEČANSTVO IMA RAZUMA DA IZBEGNE RAT

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas, na godišnjoj konferenciji u Moskvi, da veruje da čovečanstvo ima dovoljno zdravog razuma da izbegne novi svetski rat.

"Vodim se razmišljanjem da će čovečanstvo imati dovoljno zdravog razuma i instinkta samoočuvanja i ne ode do ekstrema", rekao je Putin, prenosi TASS.

Ruski predsednik je ocenio da je ukrajinski predsednik Petro Porošenko želeo da iskoristi Kerčki incident kako bi pojačao svoj rejting uoči predsedničkih izbora u Ukrajini.

"Provokacija je za cilj imala da povisi tenzije. Jasno je zašto je to potrebno našem ukrajinskom kolegi. Uskoro su izbori tamo. Žele da povise tenzije kako bi pojačali rejting jednog od predsedničkih kandidata, a pod tim mislim na aktuelnog predsednika. To je pogrešno. Neće doneti dobro ni njihovom narodu ni njihovoj zemlji", rekao je Putin.

PUTIN ZABRINUT OKO RASPODELE CRKVENIH POSEDA

Predsednik Rusije Vladimir putin izjavio je da je zabrinut zbog raspodele crkvenih poseda u Ukrajini, što bi moglo, kako primećuje, da postane "krvavo" nakon što se država umešala u državne poslove.

"Ekstremno sam zabrinut da će nastupiti raspodela crkvenih poseda. Zapravo ona je već u punom planu i mogla bi da poprimi teške, ako ne i smrtonosne oblike. Ne daj Bože da se to ogodi, to ne želimo", rekao je Putin na svojoj godišnjoj konferenciji, prenosi TASS.

On je izrazio žaljenje zbog ljudi koji "samo brane svoj interes", a koji su bespomoćni i nenaoružani.

"Ono što se dešava u pravoslavlju je teško shvatiti. Ukrajinska pravoslavna crkva je bila potpuno nezavisna od Moskovske patrijaršije. Jedina veza bila je duhovna, a sada će zavisnost imati prema Carigradu. Mislim da je to bio Vartolomejov pravi motiv - kao i nagoveštaj od Vašingtona. Ništa dobro neće izaći iz toga za slobodu veroispovesti, a najviše sam zabrinut o raspodeli poseda...moglo bi da postane krvavo", rekao je Putin.

PUTIN: NE ZNAM DA LI ĆE BITI SASTANKA S TRAMPOM

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da su odnosi Rusije i SAD "dostigli dno", ali je naveo da treba naći izlaz iz te situacije, te da je Rusija spremna na to."Dotakli smo dno. Moramo da se podignemo, da odskočimo, da udahnemo svež vazduh, da razmislimo kako ćemo živeti dalje", rekao je Putin na godišnjoj pres-konferenciji. On je rekao i da ne zna da li će biti susreta sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.



"Mi smo spremni. Postoje pitanja koja treba zajedno treba da rešavamo, o Severnoj Koreji, Avganistanu, drugim pitanjima u svetu, o bilateralnin pitanjima", rekao je Putin.

Na pitanje da li on ima nemaru "da upravlja svetom, Putin je kazao: "Što se tiče upravljanja svetom, mi znamo gde se nalazi štab koji pokušava da to radi. I on nije u Moskvi, to je povezano sa vodećom ulogom SAD u svetskoj ekonomiji, sa rashodima na odbranu, 700 i više milijardi dolara troše SAD, a mi 46".

On je zapitao da li to liči na nameru da Rusija upravlja svetom.

"To je kalup koji se nameće javnom mnjenju zapadnih država za rešavanja unutarblokovskih i unutrašnjih pitanja", rekao je Putin.

Po njegovim rečima, da bi zemlje NATO bile udružene, potreban je spoljašnji neprijatelj.

"Treba se protiv nekog okupiti, evo protiv Rusije", naveo je Putin i dodao da u nekim zemljama Istočne Evrope postoji rusofobija kako bi se na unutrašnjem planu obezbedila dobrobit.

"Naš glavni cilj je da se obezbede povoljni uslovi za razvoj Ruske Federacije u ekonomiji i socijalnoj sferi. Da se obezbedi siguran napredak, da se obezbedi jačanje u samoj zemlji i da Rusija zauzme dostojno mesto na međunarodnoj areni kao ravnopravan partner", naveo je Putin.

Američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton je početkom meseca rekao da sastanka između Trampa i Putina neće biti dok god Rusija drži ukrajinske brodove i posadu koje je zaplenila u blizini Krima.

PUTIN O SKRIPALjU, UBISTVU KAŠOGIJA...

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da su britanske optužbe o ruskoj umešanosti u trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja pokušaj zapada da izoluje i oslabi Rusiju, ali da je on spreman da normalizuje odnose.

"Skripalj je živ, hvala Bogu. Ipak, Rusija je pogođena nizom sankcija", rekao je Putin i ukazao na slučaj ubijenog saudijskog novinara Džamala Kašogija gde nije ništa urađeno već samo postoji, kako je Putin naveo, "apsolutna tišina", prenela je agencija Tass.

Zapad, kako je rekao na godišnjoj konferenciji za novinare ruski predsednik, koristi rusofobiju kako bi Rusiju na svetskoj sceni predstavljala kao rivala.

"To je sve, ne vidim nijedan drugi cilj", rekao je Putin.