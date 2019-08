Tu majicu može dobiti svako ko republikancima donira sumu od 25 dolara.

Nacionalni komitet Republikanske partije pustio je u prodaju ograničenu seriju majica na kojoj je odštampana mapa SAD sa Grenlandom kao delom američke teritorije.

​„Podržite predsednika SAD Donalda Trampa i njegove napore kako bi država postala još veća“, piše u opisu majice na sajtu komiteta. Napominje se da svako može da dobije majicu tako što će donirati bilo koju sumu veću od 25 dolara za potrebe partije.

Tramp je 18. avgusta izjavio da SAD nemaju ništa protiv toga da pripoje Grenland. Danska premijerka Mete Frederiksen i vlasti Grenlanda odbili su da uopšte razgovaraju o ideji prodaje te autonomne teritorije. Zatim je, prošlog utorka, prvi čovek Bele kuće saopštio da je doneo odluku da odloži posetu Danskoj planiranu za 3. septembar i prijem kod kraljice Margarete II zbog nepostojanja perspektive dijaloga o Grenlandu. Ta odluka je izazvala negativnu reakciju danskih političara.

Kako je u sredu pisao „Vašington post“, činovnici Trampove administracije razgovarali su međusobno o mogućnosti plaćanja 600 miliona dolara godišnje za predaju Grenlanda u trajno vlasništvo SAD.

Grenland je teritorija u sastavu Kraljevine Danske, a od 2009. godine ima široku autonomiju. Bez obzira na visoki nivo samouprave, pitanja spoljne politike i bezbednosti ostrva i dalje su u nadležnosti Kopenhagena.

sputniknews.com

Not sure what to say about the @NRCC releasing a tshirt displaying the sovereign territory of a close ally, annexed into the United States - thus breaking the unity of the realm for the kingdom; other than it leaves a bitter taste in the mouth of this alliance-veteran #Greenland pic.twitter.com/KzaFRYKzG6