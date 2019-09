Novosti online | 14. septembar 2019. 14:50 | Komentara: 0

Dojče vele)

Već je šest godina prošlo otkako je Edvard Snouden (36) otkrio kako američke i druge zapadne službe prisluškuju gotovo sve i svakog. Danas Snouden upozorava da će demokratski pokret u Hongkongu biti ugušen istim metodama – obuhvatnom prismotrom.Snouden je u intervjuu nemačkom nedeljniku Špigel rekao da bi bilo pogrešno posmatrati uspon političara poput Donalda Trampa, Borisa Džonsona ili desničarske Alternative za Nemačku samo kao "privremeno odstupanje od političke norme"."Svuda su političari i preduzetnici shvatili da mogu da iskoriste tehnologiju kako bi uticali na svet na jednom višem nivou", rekao je poznati uzbunjivač.On smatra da je tehnički razvitak interneta postao opasnost: "U svetu totalne prismotre u kojem bi se svako kršenje zakona bez izuzetka gonilo – svi ljudi bi bili kriminalci", rekao je Snouden, tražeći obustavljanje "masovnog prikupljanja podataka".To ne važi samo za tajne službe već i za koncerne kakvi su Fejsbuk i Gugl. Bivši američki obaveštajac kaže da se u prvom koraku ljudima mora pojasniti "koliko smo praćeni na svakom koraku". "I ako niko ne razvije neke alternative, onda ću ih prokleto ja sam razviti", rekao je on za Špigel.Međutim u Sjedinjenim Državama je Snouden optužen za izdaju. U pokušaju da 2013. iz Hongkonga stigne u Ekvador, zaustavljen je na moskovskom aerodromu pošto su SAD poništile njegov pasoš. Snoudenu je u Rusiji odobren azil koji trenutno teče do sledeće godine."Bilo bi mi drago da sam dobio političku zaštitu od Nemačke i Francuske i tamo podneo zahtev za azil. Ali su tamošnje vlasti tražile razloge da me odbiju", rekao je Snouden u intervjuu listu Velt. On je uveren da bi Nemačka danas mogla da mu odobri azil bez velikih posledica po odnose Berlina i Vašingtona.Edvard Snouden je uveren da će jednog dana moći da se vrati u SAD. Optužba da je ugrozio nacionalnu bezbednost je u međuvremenu "implodirala", rekao je on.Razlog što je najpoznatiji svetski uzbunjivač ponovo prisutan u nemačkoj štampi je njegova nova knjiga "Permanent Record" koja će se naći u prodaju u utorak.(RTS,