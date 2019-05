Novosti online | 25. maj 2019. 21:19 |

Kineski tehnološki gigant Huawei predstavio je svoj novi operativni sistem Hongmeng kao alternativu za Googleov Android. Kako navodi Volstrit žurnal, kompanija sada užurbano radi na osposobljavanju svog operativnog sistema.Odnos Googlea i Huaweija pukao je gotovo preko noći, nakon odluke američkog predsednika Donalda Trampa. Google je dan nakon Trampove odluke najavio da će ukinuti svoje usluge kineskoj kompaniji, između ostalih i redovna ažuriranja za operativni sistem Android.Huawei je ubrzo uzvratio poručujući korisnicima da se ne brinu, jer je kompanija računala na takav scenario, kao i da razvija sopstveni operativni sistem.Ime Hongmeng je već zvanično zavedeno i zaštićeno u kineskoj Nacionalnoj službi za zaštitu intelektualne svojine. Međutim, kako navodi WSJ, ubeđivanje potrošača da promene svoje navike do sada se bezbroj puta pokazalo kao veoma teška i često neuspešna rabota.Nekoliko tehnoloških džinova, poput Samsunga i Microsofta, pokušalo je da uđe na tržište operativnih sistema, ali korisnici nisu bili oduševljeni. Vreme je pokazalo da su korisnici operativnih sistema posebno izbirljivi, toliko istančanog ukusa da su od tržišta operativnih sistema na pametnim telefonima načinili duopol.Android pokreće 87 odsto današnjih smartfona, dok ostatak tržišta kontroliše Appleov iOS, podaci su firme za istraživanje tržišta Kanalis.Šef Huaweijevog potrošačkog odeljenja Ričard Ju rekao je pre par dana za CBS da će novi operativni sistem biti spreman za korisnike u Kini do kraja godine, a za ostale početkom naredne.Najveća prepreka na tom polju je stvaranje takozvanog ekosistema koji će nuditi plodno tlo za razvoj aplikacija za korisnike.I to ne samo za prebacivanje i adaptiranje već popularnih aplikacija, već za stvaranje novih, kojima će se korisnicima konstantno nuditi svež sadržaj.Analitičar Kanalisa Mo Đia je, za WSJ, da će se korisnici Huaweija u Kini potencijalno lakše prilagoditi na novi sistem, ali da je to malo verovatno sa onima van Kine, koji su naviknuti na Googleov sistem aplikacija.Zbog toga, gubitak pristupa Androidu svakako predstavlja udarac Huaweiu, koji je proteklih godina zabeležio izuzetne tržišne rezultate izbivši na drugo mesto po broju prodatih pametnih telefona, ispred Applea i malo iza Samsunga.