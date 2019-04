Novosti online | 29. april 2019. 13:28 | Komentara: 0

Nakon višemesečnih nagađanja i izveštaja, “procureo” je navodni finalni dizajn telefona za ovu godinu, koji će se pojaviti pod oznakom iPhone XI.Reč je 360-stepenom render videu. Nedugo zatim, pojavile su se i fotografije koje prikazuju kako jedan pored drugog izgledaju veliki iPhone XI Max i regularni iPhone XI.Još od dolaska iPhone 7 Plus telefona u septembru 2016. godine, najskuplji iPhone uređaji su dolazili sa dve zadnje kamere. No, definitivno su trendovi takvi da je prisutna ugradnja većeg broja zadnjih kamera, od kojih neke imaju veoma posebne funkcije. Apple će se priključiti ovim trendovima, te će ove godine po prvi put implementirati tri zadnje kamere. Za sada je sigurno da će ih dobiti top model, iPhone XI Max.Očekuje se da će ovaj telefon imati tri zadnje kamere, od čega će jedna biti “super-wide-angle” kamera. Sve kamere će biti smeštene unutar kvadratnog modula, koji se može videti na zadnjoj strani telefona. Za sada nema previše informacija, ali neke glasine govore da će novi senzori stizati sa dobro poznatom rezolucijom od 12 megapiksela.PROČITAJTE JOŠ -Očekuje se da će se uz ovu kameru naći još i primarni senzor, ali i telefoto senzor, za koje se očekuje da će takođe imati rezoluciju od 12 megapiksela. U zavisnosti od boje, menjaće se i boja stakla na telefonima, ali će senzori uvek oko sebe imati nešto crnog stakla.Očekuje se da će telefoni zadržati identičan dizajn prednje strane, što će biti treća generacija za redom da se tako čini, nakoniPhone X i iPhone Xs modela. Očekuje se da će iPhone XI Max imati dobro poznati 6,5-inčni OLED ekran, uz ogroman zarez na gornjoj ivici. Prema nekim izveštajima, moguće je da će zarez biti minimalno smanjen, ali renderi pokazuju da je i dalje veoma veliki i izražen.Osim toga, Apple navodno sprema napredniju verziju Face ID mehanizma prepoznavanja lica, koji će omogućiti korisnicima da otključaju svoj telefon i u situacijama kada ga drže veoma blizu sebi. Takođe, Apple planira da unapredi selfi kameru, nakon četiri godine korišćenja iste prednje kamere od 7 megapiksela. Očekuje se da će ove godine Apple pokušati da uhvati korak za rivalima sa unapređenim senzorom od 12 megapiksela. Nema najava da li bi ovakva kamera mogla imati neki napredni autofokus, poput Galaxy S10 telefona.Iako tehnički nema nekih posebnih potvrda, sasvim je jasno da će Apple koristiti novi A13 procesor, zajedno sa iOS operativnim sistemom na ovom telefonu. Neke glasine govore o podršci za everse wireless charging, kao kod Huawei Mate 20 Pro, P30 Pro i Samsung Galaxy S10. Na taj način bi korisnici mogli da pune svoje AirPods slušalice i Apple Watch pametne satove jednostavnim postavljanjem na sam telefon. Takođe, novina bi trebalo da bude i brzi punjač od 18 W, a pretpostavlja se da će kapacitet veće baterije biti u rangu od 3.491 mAh do 3.650 mAh.Očekuje se da iPhone XI Max debituje u septembru na tradicionalnoj Apple konferenciji, zajedno sa regularnim iPhone XI i pristupačnijim iPhone XR telefonom druge generacije, za koji još uvek nije potvrđeno kako će se zvati, prenosi PC Press.