Novosti Online | 03. januar 2019. 19:02 | Komentara: 0

VEROVATNO najgora noćna mora svakog vlasnika pametnih telefona je situacija u kojoj on ne može da uključi svoj uređaj. Zašto se događa da ne možemo da uključimo mobilni telefon i šta se može učiniti?Ako pametni telefon ili tablet računar do sada nije imao problema sa radom, prvo je potrebno uraditi najjednostavnije rešenje - proveriti da li je baterija puna.Ako se ispraznila a ima dovoljno vremena da se napuni, moguće je da je problem u adapteru, kablu ili utikaču za punjenje, kao i u samoj bateriji ili softveru koji je podržava.Treba očistiti USB ulaz ako u njemu ima prašine ili druge prljavštine. Provera kabla i adaptera na drugom uređaju takođe se savetuje. Ako je baterija nezamenjiva, pritisnite i držite dugme za uključivanje 10 do 30 sekundi u zavisnosti od toga koji je uređaj u pitanju.Sa adapterom, kablom i USB slotom je sve u redu, a resetovanje nije funkcionisalo? Moguće je da je problem u bateriji. Sve baterije nakon nekoliko godina upotrebe počinju brzo da gube kvalitet, sve dok potpuno ne prestanu sa radom. Ovo se može dogoditi ranije ako je baterija izložena ekstremnim temperaturama i padovima ili drugim oštećenjima.Prvo se uverite da baterija prima struju. Kada uključite pametni telefon ili tablet u punjač, sačekajte minut da vidite da li se na ekranu pojavljuje ikona baterije. Ako se to dogodi, sve je u redu i možete da pređete na sledeće korake.Može se pojaviti malo crveno svetlo (možda postoje i druge boje). Ovo je znak da baterija nema dovoljno snage da uključi ili prikaže bilo koji sadržaj na ekranu. Ostavite da se napuni najmanje pola sata, pa pokušajte ponovo.Na ekranu nema prikaza bateriji ili svetla? Moguće je da je baterija prestala da radi i da je treba zameniti. Ako imate smartphone sa nezamenjivom baterijom, bolje je da ga ostavite ovlašćenom servisu.Problem ne mora da bude u bateriji ili punjenju, već u pogrešnom ekranu. Ovo ćete proveriti pritiskom na taster za uključivanje / isključivanje u trajanju od 30 sekundi, a zatim sačekajte najmanje dva minuta da biste otvorili operativni sistem.Zatim se pozovite sa drugog telefona. Ako vaš uređaj zvoni, imate problem sa ekranom. Verovatno je dobra ideja ostaviti zamenu za ovlašćeni servis.Možda ste uključili uređaj, ali ne možete da pokrenete operativni sistem da biste dobili početni ekran? Pokušajte da resetujete uređaj.Pažnja! Imajte na umu da ćete izbrisati sve podatke iz ove procedure tako što ćete to učiniti! Nadamo se da ste pravovremeno pravili rezervne kopije važnih podataka.Evo kako da resetujete Android pomoću režima oporavka:* Pritisnite i držite tastere za uključivanje ili isključivanje i zaustavljanje zvuka na nekoliko sekundi dok se na ekranu ne pojavi logotip Android.* Koristite tastere za oporavak i vraćanje da biste izabrali režim za oporavak* Pritisnite dugme za uključivanje telefona* Pomoću tipki gore/dole odaberite Vipe Vipe Data/Factory Reset i pritisnite tipku On/Off.* Izaberite Ies-Erase all Data i pritisnite dugme Power.(b92.net)