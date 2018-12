Tanjug | 19. decembar 2018. 21:11 | Komentara: 0

Društvena mreža Fejsbuk je godinama dozvoljavala najvećim svetskim tehnološkim kompanijama pristup ličnim podacima korisnika, i to znatno veći nego što su to predstavili javnosti, objavio je "Njujork tajms".Prema podacima lista na stotinama dokumentovanih stranica, Fejsbuk je imao posebne dogovore s određenim kompanijama.Fejsbuk je neprestano rastao, dobijao na broju korisnika i sve više zarađivao na reklamama. Partnerske kompanije su dobile karakteristike koje su ih činile atraktivnijima, a korisnici najpoznatije društvene mreže povezivali su se s prijateljima preko raznih sajtova i uređaja.Ova društvena mreža je na taj način stekla neverovatan monopol nad ličnim podacima gotovo 2,2 milijarde ljudi, a upravljanje njima nije bilo transparentno.Fejsbuk je sarađivao sa drugim kompanijama, bilo da se radi o onim koje su imale sajtove, aplikacije ili pretraživače, a u toj saradnji su svi dobili nešto.Majkrosoftovom pretraživaču "Bing" dopustio je da bez odobrenja svojih korisnika dobije uvid u sve prijatelje koje taj korisnik ima na poznatoj društvenoj mreži. I "Netfliks" i "Spotifaj" mogli su da čitaju i brišu poruke korisnika."Amazon" je dobio dozvolu Fejsbuka da dolazi do podataka o korisnicima, konkretno do imena i prezimena i informacija o tome kako da ih kontaktira i to preko njihovih prijatelja. "Jahu" je mogao da gleda objave prijatelja korisnika čak i ovog leta, uprkos njihovim izjavama u javnosti, da su s tim prestali početkom godine.Za Fejsbuk se od marta vezuje niz skandala s privatnim podacima korisnika, kada je otkriveno da je konsultanska kompanija Kembridž Analitika iskoristila podatke o korisnicima kako bi pomogla u predsedničkoj kampanji 2016. godine Donaldu Trampu.Posle priznanja o kršenju poverenja korisnika, Mark Zakerberg je u aprilu uveravao zakonodavce da korisnici imaju potpunu kontrolu nad svim što dele na Fejsbuku.Ali dokumenta i razgovori sa 50 bivših zaposlenih u Fejsbuku i njihovih korporativnih partnera dovode u pitanje i to da li je Fejsbuk izbegao odredbe ugovora koji su sklopili s američkom Federalnom trgovinskom komisijom 2011. godine, po kojem im je bilo zabranjeno deljenje podatka korisnika bez njihovog izričitog pristanka.