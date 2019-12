Novosti online | 07. decembar 2019. 15:36 | Komentara: 0

Odavno u Gradiški, gde je subota proglašena Danom žalosti zbog današnje sahrane Davora Mijatovića (18) i Miloša Švrake (18), učenika gradiške Tehničke škole koji su u četvrtak uveče poginuli u Vrbaškoj, u saobraćajnom udesu, nije vladala ovolika tuga.Na Tehničkoj školi, gde je po saznanju za tragediju zavladao muk, zastave su spuštene na pola koplja a na vratima su dve smrtovnice.Miloševi i Davorovi školski drugovi danas su u crnini raspoređeni na dva groblja, u Brestovčini gde je u 13 sati sahranjen Davor Mijatović i u Bok Jankovcu, prigradskom naselju gde je sat kasnije na večni počinak ispraćen Miloš Švraka.Njihovi vršnjaci su u nepreglednim kolonama koje su se slile u ova dva naselja. Niko gotovo ništa ne govori, samo se na daleko čuju jecaji. Gradiška je danas u suzama i bolu jer, kako nam je kazalo nekoliko meštana ispred table sa umrlicama, grad na Savi još od rata nije zadesila ovolika tragedija.– To su deca na početku života. Najteže je njihovim roditeljima, braći, sestrama, rodbini ali je tuga uselila u srca svih stanovnika gradiškog kraja. Nama stalno gine mladost, loše vesti prestižu jedna drugu. Nešto se mora učiniti da to prestane jer zajedno sa omladinom koja gine, život se gasi i za ostale. Priča se o crnim tačkama, to treba urediti što prije – kazalo je za Srpskainfo nekoliko stanovnika Gradiške za vreme sahrane Davora Mijatovića u Brestovčini.U udesu, gde su poginula dvojica maturanata iz odeljenja mehanike, povređena su još dva učenika iste škole. To su Miroslav Kozomora i Marko Stević. Svi zajedno vraćali su se sa treninga košarke u dvorani Osnovne škole u Vrbaškoj.