ZORAN Krnjajić (51), borac prve kategorije i sin poginulog borca Vojske Republike Srpske, iz sela Pucari, kod Kozarske Dubice koji živi u neuslovnoj kući, starijoj od jednog veka, uskoro bi trebalo da bude stambeno zbrinut. Težak Zoranov život inspirisao je njegove komšije, ali i članove Srpskog prosvetno-kulturnog društva "Prosvjeta", koji su pokrenuli humanitarnu akciju da ovaj bivši borac i sin poginulog borca dobije život dostojan čoveka. Zoran je nezaposlen i živi u kući od drveta i zemlje, koja prokišnjava.

- Leti se u njoj legu zmije, ali ne bojim se. Sad sam ovde proslavio slavu, Jovanjdan, nikada je nisam prekinuo iako ovako živim. Nemam primanja, nisam zaposlen. Živim od zemlje, obrađujem je. Nemam traktor, ali mi drugi pooru, a ja im zauzvrat radim za dnevnice. Onda prodam kukuruz ili šta već zasejem, i tako preživljavam - priča Zoran.

Ima dvoje prasadi, ali mu je najteže palo kada mu je nedavno uginula krava. Od tada nema ni mleka, ni sira. Ipak, iako živi skromno, sve je uredno, puno cveća. Zoran je pre rata s ocem počeo gradnju kuće, ali su izgradili samo temelj.

- Od tada temelj stoji. Nismo imali novca da počnemo zidanje, a onda se zaratilo. U rat smo otišli i otac i ja, a on je poginuo. Baka je posle pokušala da ostvari neko pravo, ali nije se snašla, a meni nije bilo ni do čega. Tako su godine prolazile, a ja sam se na ovaj život navikao - kaže on.

Dubička boračka organizacija, u saradnji sa Srpskim prosvetno-kulturnim društvom "Prosvjeta" i Mesnom zajednicom Pucari, uz nastupe muzičara i glumaca, organizovali su humanitarno veče za prikupljanje pomoći. Ponosnom Krajišniku ova akcija teško je pala, ali je zahvalan svima. Akciji se priključio i Dramski studio "Artist", orkestar "Pet plus bend", ali i mesne boračke organizacije. Na humanitarnoj večeri prikupljeno je 3.500 KM.

Prema rečima predsednika dubičkog SPKD "Prosvjeta", Mile Zeljića, nadaju se da će na starom temelju nova kuća osvanuti što pre. A da se to i desi, pobrinuće se i bivši Zoranovi ratni drugovi, koji će, kako kažu, besplatno izvoditi radove.

- Saborci koji pripadaju ovoj mesnoj boračkoj organizaciji, gradiće mu dobrovoljno i bez novca kuću - kaže predsednik boračke organizacije Kozarske Dubice, Dragoljub Ćibić. Pomoć stiže i od političara i građana. Svi imaju istu želju, da Zoranu ova snežna zima bude poslednja pod trošnim krovom. Možda mu neko pomogne da kupi i kravu.

OPŠTINA

I OPŠTINA Kozarska Dubica uključila se u akciju.

- Doniraćemo 5.000 KM, od toga, 4.000 KM biće u građevinskom materijalu, a 1.000 ćemo ostaviti za izvođenje radova, odnosno ako ne bude majstora koji će dobrovoljno graditi - kaže načelnik Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti opštine Kozarska Dubica, Dušan Drljić.