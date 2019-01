Tanjug | 23. januar 2019. 17:22 > 19:12 |

Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića želi promenu imena entiteta Republika Srpska, tvrdeći da je taj naziv korišćen u cilju diskriminacije Bošnjaka i Hrvata, i namerava da pokrene pravnu proceduru, objavili su lokalni mediji u BIH.





Ta stranka će putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta RS, prenosi sarajevska TV Fejs.

"Dugogodišnja praksa institucija vlasti entiteta RS je pokazala da je dosadašnji naziv entiteta RS intenzivno i efikasno korišćen u svrhu diskriminacije i iskljucivanja druga dva konstitutivna naroda - Bošnjaka i Hrvata”, navodi se u saopštenju SDA.

Vezivanje imena bilo čega, u multietničkoj zajednici kakva je BiH, za samo jedan narod, po principu etničke privilegovanosti protivno je Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja je nadredena Ustavu BiH, tvrde u SDA.

“ Entitet RS postoji po Ustavu BiH kao multietnicki entitet u kojem svi narodi moraju imati jednaka prava, što znači da ne može samo jedan narod biti zastupljen ni u nazivu, a drugi isključeni", dodaju iz SDA.

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, sva tri konstitutivna naroda su ravnopravna na teritoriji Bosne i Hercegovine, ukljucujuci oba entiteta i Brcko disktrikt.

"To je potvrdeno i odlukom Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda U5/98, kojom je entitetima naloženo da u svojim ustavnopravnim sistemima osiguraju punu ravnopravnost svim konstitutivnim narodima”, navodi se u saopštenju.





DODIK: INICIJATIVA SDA JE KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU

Republika Srpska je ustavna kategorija i njeno ime ne može biti dovedeno u pitanje, poručio je danas Milorad Dodik i upozorio da će, ako inicijativa o tome dođe u Ustavni sud, njegovo učešće u radu Predsedništva BiH biti dovedeno u pitanje.

"Republika Srpska je ustavna i medunarodno priznata kategorija i po oceni Venecijanske komisije iz 2005. godine", naglasio je predsednik SNSD i predsedavajući Predsedništva BiH, povodom najave lidera SDA, Bakira Izetbegovića, da će pokrenuti inicijativu za promenu imena Republike Srpske.

Dodik je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je ovakva inicijativa SDA postojala i ranije i da ju je pokrenuo Sulejman Tihić, ali ju je pod uticajem stranaca povukao.

Ovog puta inicijativa nije pokrenuta samo pameću SDA, već nekih sa strane, kazao je Dodik i upozorio da je inicijativa o promeni imena Republike Srpske istovremeno i poziv na razdruživanje tog srpskog entieta od BiH.

"Ovo je istovremeno inicijativa za razdruživanje Republike Srpske od BiH. Republika Srpska nema nameru da trpi i da čeka ishod tog procesa nemajući pritom poverenja u odluke u Ustavne suda BiH", poručio je.

Bošnjaci, istakao je, ne žele nikoga u BiH, u BiH se majorizuju Hrvati, omalažavaju hrvatski kantoni i onemogućavaju se Hrvati da učestvuju u donošenju kvalitetnih odluka.

Ovo, podsetio je, nije prva ovakva inicijativa, a prethodila joj je ona o Danu Republike Srpske, koju je takođe podneo Bakir Izetbegović.

Sve do rešenja ovog pitanja, Dodik je rekao da će prekinuti svaku saradnju unutar Predsedništva BiH i u razgovorima za formiranje Saveta ministara BiH.





"SDA ovom iniscijativom želi da problematizuje Republiku Srpsku. U Ustavu BiH u Clanu 1. stav 3 piše da je BiH sastavljena od dva entiteta - FBiH i Republika Srpska. Samim tim Srpska je ustavna kategorija i ne može se dovesti u pitanje njeno ime", rekao je Dodik.

On je istakao da je inicijativa neprihvatljiva i nespojiva sa Ustavom BiH.

"Inicijativa nije nova i pokrenuta je pod sugstijom nekih stranaca. Govori se o tome da je to inicijativa koju Bošnjaci imaju u kotinuitetu i ona se neće skinuti s dnevnog reda jer na taj način oni žele da problematizuju Republiku Srpsku", kazao je Dodik.

Poručio je da nema razloga da veruje Ustavnom sudu BiH s obzirom da je praksa pokazala da su u nekim slučajevima, gde nije bilo osnova, odluke ipak donošene.

To je kazao je i najbolji pokazatelj da su se sve inicijative pokretane u vezi sa promenom Ustava odnosile na nadležnost BiH.

"Hoću da kažem da je Republika Srpska ustavna i međunarodno priznata i po oceni Venecijanske komisije je faktor međunarodnog prava jer je potpisala sve anekse, pa i ankes četiri Dejtonskog sporazuma", kazao je Dodik.

Republika Srpska, istakao je, priznata kao strana u dogovaranju Dejtonskog sporazuma, a kasnije u Njujorku je potvrđena i kao strana sporazumevanja.

Podsetio je da je ranije, Ričard Holbruk, koji se smatrao tvorcem Dejtonskog sorazuma bio protiv toga da RS ostane kao teritorijalna politicka zajednica, ali je Alija Izetbegović na to pristo.

"RS je neupitana kao što je i njena teritorijalna i politička organizaicja. Stoga je bilo kakva inicijativa neprihvatljiva, nespojiva sa Ustavom, nesprovodiva i tome neće biti rasprave", jasan je Dodik.

Struktura RS je, istakao je, vidljiva na svim poljima, pa i na tome da je, kako je rekao, on biran na prostoru Reublike Srpske kao srpski član Predsedništva BiH.

"To su dokazi da je RS ustavna, strana u dejtonskim dogovoriama i kao takva neupitna i njen naziv i njeno postojanje", istakao je Dodik i dodao da nema nikakvog razloga da veruje Ustavnom sudu u kome tri od devet sudija mogu da donesu odluku kakvu god žele.

Zato, kazao je, Republika Srpska sumnja u dobre namere Ustavnog suda BiH.

Dodik je rekao da je za sutra sazvao predsednike svih političkih parlamentarnih stranaka u NSRS i Parlamentu BiH kako bi razmotrili aktuelnu situaciju i doneli nekakve zaključke.

"Veoma je važno da RS još jednom iskaže konsenzus po tom pitanju", rekao je Dodik i najavio da će biti sazvana sednica NSRS i da će biti predložene mere koje će, kako je rekao, biti adekvatne.

Ako inicijativa bude podnesena i dođe u Ustavni sud, a posebno ako to uradi Šafik Džaferović, Dodik je rekao da će njegovo učešće u radu Predsedništva "biti dovedeno u pitanje".





DžAFEROVIĆ: IME REPUBLIKE SRPSKE JE DISKRIMINATORSKO

Bošnjački član Predsedništva BiH Šafik Džaferović izjavio je da je inicijativa SDA za promenu naziva Republike Srpske opravdana jer je on diskriminatorski prema, kako je rekao, svima koji nisu Srbi, a žive u tom entitetu.

SDA je najavila je da će pokrenuti pravnu proceduru za promenu imena Reublike Srpske, a Džaferović za Aldžaziru Balkans kaže da će stranka takođe odlučiti i ko će tu inicijativu pokrenuti.

"SDA će odlučiti ko će pokrenuti pravnu proceduru, ali to će sigurno ići. BiH je multietnička država i nije u redu da se jedan dio BiH označava samo po jednom od naroda pa ni entitet RS. Takođe, RS je po ustavu tog entiteta multietnički u kojem svi narodi i ostali građani treba da budu ravnopravni, dakle, to je diskriminacija prema svim onima koji nisu Srbi da se entitet zove po jednom od naroda", rekao je.



Šafik Džaferović





Dodao je da je praksa pokazala da je sam naziv RS sistemski korišćen za diskriminaciju svih onih koji nisu Srbi u tom entitetu - osporava se pravo na jezik, proporcionalno zapošljavanje u javnim institucijama, krše se odluke Ustavnog suda BiH, kao što je odluka o 9. januaru.

"Ne znam čemu drama oko te odluke, to je pravna procedura", kazao je te dodao da postoje konvencije o ljudskim pravima koje su nadređene Ustavu BiH te da je Ustavni sud i ranije preispitivao Ustav sa aspekta usklađenosti sa Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima.

"Pre svega štetno je uskraćivati narodu pravo na maternji jezik, na zapošljavanje, na ostala ljudska prava koja se krše u tom entitetu, frustrirajuće je to da se obeležava 9. januar, iako je Ustavni sud kazao tu šta ima da se kaže. Što se pokušava BiH predstaviti kao zajednica entiteta, a to je država koja ima svoje izvorne nadležnosti, preti se usvajanjem krivičnog zakona u RS-u protiv zvaničnika iz tog entiteta na državnom nivou koje ne slede instrukcije. Nije frustrirajuće ovo što SDA radi, jer to je pravna procedura koja će biti testirana na Ustavnom sudu BiH", kazao je Džaferović, prenela je Fena.





CVIJANOVIĆ: SDA SE OPASNO POIGRAVA SA BIH

SDA se opasno poigrava sa BiH, ocenila je danas predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović komentarišući najavu bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) da će tražiti promenu imena Republike Srpske.

Na pitanje Srne da prokomentariše najavu SDA da će putem svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja naziva Republika Srpska, Cvijanovićeva je rekla da možda deluje kao da SDA udara po Republici Srpskoj, ali da to nije tako.

"Blokirali su konstituisanje Saveta ministara, iako se, doduše, pretvaraju da će poštovati princip da pobedničke partije formiraju vlast na nivou BiH. Blokirali su put ka EU uslovljavajući ga aktivacijom MAP-a i NATO, iako u okviru EU postoje neutralne zemlje koje nisu u NATO članstvu", navela je Cvijanović, prenosi RTRS.

Ona je naglasila da je ova apelacija još jedan dokaz neprijateljstva prema Republici Srpskoj i odsustva trpeljivosti ili tolerancije po čemu su, kako se navodi, inače poznati političko Sarajevo i SDA.



Željka Cvijanović





"To će naravno dodatno motivisati političku i narodnu volju u Republici Srpskoj da se branimo od nasrtaja te vrste. U ovom momentu postoji milion stvari koje moraju da se urade u BiH i na ekonomsko-socijalnom planu i na evrpskom putu, ali su u SDA odlučili da se bave temama koje podižu temperaturu i dodatno razjedinjavaju BiH na unutrašnjem planu i produbljuju nepoverenje između konstitutivnih naroda", rekla je Cvijanović.

Osim toga, kazala je ona, SDA koja se kao zaklinje u Dejton, napada ovim činom ono što je Dejtonskim sporazumom priznato i verifikovano, a to je Republika Srpska.





REAKCIJE IZ RS POVODOM NAJAVE SDA: ŠTETNA PROVOKACIJA OSUĐENA NA PROPAST



Predstavnici vlasti i opozicije iz Republike Srpske oštro su danas reagovali na najavu SDA, Bakira Izetbegovića, da će ta stranka pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja naziva Republika Srpska, ocenivši da je reč o štetnoj provokaciji osuđenoj na propast.



Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je prouka SDA provokazija i predstavlja rušenje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma.



Nedeljko Čubrilović



Predsednik Ujedinjene Srpske i predsednik Srpskog kluba u Predstavničkom domu BiH Nenad Stevandić kazao je da je tu najavu SDA moguće je tumačiti na dva načina.



"Ili je rec o alibiju pred vlastitim biracima jer ne mogu ni sa kim drugim da formiraju Savet ministara BiH osim sa SNSD, ili je po sredi nešto veoma opasno. To je onaj put kojim je krenuo Alija Izetbegovic kada je rekao da ce žrtvovati mir za BiH. Što se nas u Republici Srpskoj tiče, dobro je ukoliko bude neko pametan u Ustavnom sudu BiH pa odbaci takvu glupost. Ako te pameti ne bude, kao u slucaju 9. januara, bice to još jedna od odluka koje je nemoguce izvršiti", rekao je Stevandić, prenela je RTRS.



Reagujući na najavu SDA o preispitivanju naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član Glavnog odbora Socijalističke partije Goran Selak izjavio je da bi predstavnicima SDA bilo mnogo pametnije da retoriku sukoba ostave u prošlom vremenu, gde i pripada, a da umesto Republike Srpske, počnu da preispituju načine kako da poboljšaju kvalitet života narodu koji ih je birao.



Marko Pavić, predsednik DNS reagovao je povodom najave SDA da će preko svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja trenutnog naziva Republike Srpske.



Marko Pavić