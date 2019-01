Novosti online | 16. januar 2019. 10:20 |

Na Fejsbuku je objavljen video koji slavi "vakat kada će doći rat" i poziva "braću mudžahedine iz Evrope da se ujedine i dignu kada dođe vreme za džihad".





Kontroverzni video na svom "Fejsbuk" profilu objavio je izvesni Vahidin Delić, koji pored ove ima mnoštvo ekstremističkih objava na ovoj društvenoj mreži. Za samo nekoliko dana snimak je imaoviše od 80.000 pregleda i 700 deljenja.





Na snimku se vidi nepoznata osoba koja govori da se, kada bude objavljen poziv na džihad, neće odazvati samo "10.000 muhadžida-svetih ratnika iz BiH, već i čitava Evropa mudžahida". Zatim se vide snimci zloglasnog odreda "El mudžahedin", koji se posebno istakao zločinima nad Srbima u ratu 1992-1995.





"Kad bude vakat došao i brat ide", "Alah te nagradio i ja idem u te redove", "Na Alahovom putu za vjeru islam ne žalimo svoje živote dati samo da bi Alahova riječ bila gornja, a nevjernička donja", "I ja se odmah odazivam pozivu braćo, ali i moje troje djece", "Ima nas mašalah ako zatreba", samo su neki od komentara koje su ostavili brojni korisnici koji su pogledali video.





Pored ovog video klipa, na profilu Vahidina Delića mogu se naći brojne uvrede na račun Srba, Srbije i Republike Srpske. U jednoj od objava, uz sliku paljenja srpske zastave navodi:





Srbija je država koja ima uvjerljivo najveći broj zločinaca i masovnih ubica u Europi (a i šire) po glavi stanovnika (...) Srbija je od 1986. godine do danas izradila dva velikosrpska „Memoranduma“ u kojima definira svoje naci-fašističke ciljeve, te načine i metode kojima će ih ostvarivati (prvi 1986., drugi 2011.), a treći je upravo i pripremi. Dakle, ne samo da se ne odriče svoga naci-fašizma, nego nastavlja s razvijanjem novih strategija u tom smjeru (...) Srbija je država u kojoj se putem obrazovnog sistema i ideološke indoktrinacije djeci od malih nogu usađuje mržnja prema narodima u okruženju i priprema ih se za nove ratove (...) Bajke o „Nebeskoj Srbiji“, „Dušanovom Carstvu“, „Kosovskim junacima“ i svi drugi mitovi vezani za nacionalnu povijest, nisu ništa drugo do odraz kompleksa i frustracije jednog malog i u europskom kontekstu gotovo beznačajnog naroda koji je sam sebe uvjerio da je veliki, moćan i da može krojiti svoju sudbinu i sudbinu onih kojima je okružen onako kako to njemu i njegovim interesima odgovara.