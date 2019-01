Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je onima koji osporavaju Srpsku i njen dan, da time rade i protiv BiH, jer ona može opstati samo sa RS.



"Ukoliko to neki ne žele, pozivam ih da nam to javno saopšte, jer ćemo se mi toj inicijativi obradovati. Spremni smo da Republiku Srpsku vodimo i sa BiH, ali i bez BiH", rekao je Višković novinarima posle prijema u Administrativnom centru Vlade RS u Banjaluci povodom proslave Dana Republike.



On je naveo da ima informaciju da se sprema još jedna apelacija protiv obeležavanja Dana Republike Srpske.



"Moram razočarati one koji spremaju tu apelaciju, jer nikakva apelacija, niti presuda suda, neće nas sprečiti da slavimo Dan Republike", poručio je Višković, prenele su "Nezavisne novine", pozivajući se na Srnu.



On je podsetio da su do sada podnesene dve apelacije i da je Srpska svoje zakonsko rešenje prilagodila poslednjoj.



"Više se tim pitanjem ne želimo baviti, te pozivam Ustavni sud, kao i predstavnike drugih naroda iz BiH da nam se priključe u proslavi Dana Republike, kako bi i mi mogli da slavimo njihove praznike", rekao je Višković.



On je naveo da nije normalno da se Dan Republike slavi nekog drugog datuma osim 9. januara.



Izrazio je zadovoljstvo što je Dan Republike danas obeležen dostojanstveno i civilizovano i što se srpski narod, kako je kazao, odužio svima koji su živote dali za stvaranje Republike Srpske.



"Danas smo proslavili 27. rođendan Republike koji ukazuje na to da je Srpska i po godinama ozbiljna i takva će ostati", rekao je Višković.