O. M. | 26. decembar 2018. 09:14 > 11:07 |

DAVOR Dragičević, otac ubijenog Davida, pušten je na slobodu nakon ispitivanja u Okružnom javnom u Banjaluci.

Davorov izlazak iz tužilaštva pozdravi su brojni okupljeni građani koji su uzvikivali: "Pravda".

– Ja sam Davor Dragičević, najponosniji otac likvidiranog sina. Saučesnike i ubice mog deteta znam – rekao je Davor.

On kaže da će Muriz Memić i on to jednog dana i dokazati.

- Za one koje sam spominjao ranije dokazaću da su saučesnici - istakao je Davor, dodajući da će i večeras biti na Trgu Krajine.