Rat je u početku bio uspešan za naciste, i Hajdrih je dobio i novo naređenje - da sprovede dekret pod nazivom "Noć i magla". Ovaj dekret je predviđao tajno hapšenje svih protivnika Rajha, diskretno, pod okriljem magle i noći. Skoro 7000 ljudi je stadalo na ovaj način.









Zvali su ga "čovek sa gvozdenim srcem" i svakako je bio jedan od najozloglašenjih nacista.On je čovek koji je izmislio "konačno rešenje" i gradnju brojnih logora smrti - a puno ime bilo mu je Rajhard Tristan Eugen Hajdrih.Bio je SS general, šef bezbednosti Rajha, general policije i na čelu organizacije koja je brutalno gušila svaku pobudu nacistima.Mnogi istoričari smatraju da je jedna od najmračnijih figura Drugog svetskog rata.Od malena je usvajao nacionalističke ideje, jer mu je otac bio nemački nacionalista. Bio je talentovano dete i odličan sportista, ali povučen i posramnjen pričama da ipak ima jevrejsko poreklo. Ovo ipak nikad nije dokazano.Njegovo "političko osvešćavanje" dogodilo se na nakon Prvog svetskog rata, kada je mladi Hajdriih učestvovovao u gašenju civilnih pobuna socijalista, kao deo sile koja je delovala u "zaštiti privatne svojime".Zbog poraza u ratu, inflacija je zahvatila Nemačku pa i njegovu porodicu, koja je pre rata bila dobrostojeća.Kao mladić, Hajdrih se opredelio da služi u nemačkoj mornarici. Bio je poznat kao ženskaroš i upravo je preko žene saznao za Nacističku partiju.Lita fon Osten bila je devojka iz porodice koja je vatreno podržavala Naciste. Hajdrih i ona su se zaljubili i uplovili u brak.Tada Hajdrih upoznaje Himlera i počinje svoj rad kao kontra-obaveštajac. Hitleru se jako dopao Hajdrih i njegove ideje, pa je on ubrzo napredovao i bio je smešten u Braon kući u Minhenu.Tada su procurele glasine da on ima jevrejsko poreklo, međutim to je istraživanje njegove geneologije ubrzo poreklo.Hajdrih je odigrao značajnu ulogu u postavljanju Hitlera za vrhovnog vladara. Kreirao je mrežu špijuna koja je bila jako delotvorna zahvaljujući metodama terora koje su sprovodili. Zajedno sa Himlerom uspeo je da zauzme policiju zastrašivanjem.Uskoro Hitler postaje državni sekretar, Gering osniva Gestapo i počinju da se grade prvi logori, koji su u početku služili za zatvaranje političkih protivnika.Hajdrih i Himler, po naredbi Hitlera, sporveli su masovno hapšenje svih protivnika partije a kasnije su ih i likvidirali. Taj događaj u istoriji je ostao poznat kao "Noć dugih noževa", u kojoj je stradalo preko 200 ljudi.Gestapo je pod njegovom vlašću postao pravi instrument strahovlade. Zakoni su izmenjeni tako da se osoba mogla uhapsiti bez suđenja, a za različite prestupe Hajdrih je osmislio različite "boje" kojima je obeležavao ljude.Hajdrih je pomoću Gestapa organizovao tajno istraživanje javnog mnjenja, i sve one koji su bili protiv Hitlera čekala je strašna sudbina.Nakon aneksije Austrije, Hajdrih je predstavio svoj "plan" za konačno uništelje i progon svih Jevreja.1941. godine Hajdrih je postavljen za upravnika Češke. Pristigao je u Prag, i već u prva tri dana pobio 92 ljudi. Zabranio je sve kulturne institucije, i namer mu je bila da "germanizuje Češku". Zbog svoje opresije i zločina dbio je nadimak "Praški kasapin".Sve pripadnike otpora je mučio i zatvarao, sa krajnjim ciljem da u Češkoj ostanu samo Nemci.Hajdriha je sa razlogom firer zvao "čovek sa gvozdenim srcem" jer je upravo on organizovao jezivu "Kristalnu noć". Tada je skoro 20.000 Jevreja poslato u logore. Ovaj događaj za istoričare označava početak Holokausta.Kao upravnik u Češkoj, postarao se da se preko 60.000 čeških Jevreja pošalje u logore.Čehoslovačka vlada u egzilu u Londonu za to vreme kovala je plan da ubije Hajdriha. Uskoro su se njihovi vojnici krišom spustili u Češku. Jedan od vojnika, Gabrič, presretao je Hajdrihova kola sa namerom da puca u njih mitraljezom, ali puška je zakočila. Njegov saborac je onda bacio bombu, ali Hajdrih je preživeo ekspoloziju.Imao je ozbiljne povrede koje su doktori pokuštali da saniraju. Himler je čak poslao eksperta da ga leči ali je Hajdrih ubrzo upao u komu i preminuo.Borci češkog otpora su uspeli da pobegnu i sakriju se u jednu katedralu, koju je ubzo okružilo 800 nacista. Oni su izvršili samoubistvo kako bi izbegli zatočeništvo.Hajdrihov leš je prevezen do Berlin, gde je sahranjen na vojnom groblju uz najveće počasti. Na sahranu je došao i Hitler.Ostaće zapamćen kao jedan od firerovih ključnih ljudi u sprovođenju horora koji su obeležili nacističku vladavinu.