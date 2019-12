Novosti online | 07. decembar 2019. 18:01 | Komentara: 0

Viktorijini vodopadi su ove godine presušili na većem delu usled najteže suše koja ih je pogodila u poslednjih sto godina.Ovi vodopadi spadaju među najlepše vodopade na svetu i nalaze se na Zambeziju, graničnoj reci između Zambije i Zimbabvea.Vodopadi su široki preko 1.5 km sa padom i do 128 metara. Ove vodopade je otkrio škotski istraživač Dejvid Livingston 1855. godine i nazvao ih po krljici Viktorijiiako je lokalno ima za ovaj vodopad Dim koji grmi.Viktorijini vodopadi imaju status Svetske baštine po UNESKO konvenciji o Svetskoj baštini.Sada su svet potresle slike presušenih vodopada gde samo jedan deo mlaza teče niz padinu, dok je veliki deo potpuno presušio.Vodostaj reke Zambezi je toliko opao da ne može da stigne do same litice.Stručnjaci kažu da uzrok ovome mogu da budu klimatske promene, a tamošnje stanovništvo strahuje da bi zbog ovoga mogli da ostanu bez turista.Meštani kažu da je i prethodnih godina bilo suša, ali ne ovakvih. Ovakav prizor prvi put vide, prenosi Gardjan.