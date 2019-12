Novosti online | 07. decembar 2019. 17:32 |

Rekao joj je: 'Ako ti se ikada nešto dogodi, idi kod Filote File, on se nikoga ne boji.' Nakon smrti mog oca, želela je da je ja nastavim zastupati. Tako je i bilo. Ona je na mene, od početka do kraja, ostavljala utisak da je žrtva. I bila je žrtva. A bila je prelepa žena, imala je neko plemićko držanje, bila je ponosna Ličanka, osoba koja je držala do sebe... Verujem da bi bolje prošla da je savila kičmu i da je podržala nekog od pretendenata na Titov tron. Siguran sam da nije imala ni političke aspiracije, niti je imala odgovarajuće obrazovanje da bi upravljala državom. A nedostajao joj je i onaj najvažniji stub - okruženje koje bi je podržalo", kaže Fila.





"Njegov odgovor je bio brutalan, ali i prostački. Rekao joj je: "Lička kurvo, sada ćemo se obračunati s tobom. Samo još da otkrijemo tvoje veze", navodi Fila. Od tada, tvrdi Fila, Jovanka više nikada nije videla Tita jer joj to nije bilo dozvoljeno. "Tito se potom iselio iz kuće u Užičkoj. Ona je pokušavala da dođe do njega, ali nijedanput joj to nije uspelo. Izmišljotina su priče da je kasnije, kada je Tito bio u bolnici, došla u Ljubljanu, tražeći da je primi, a on je to, kao, odbio. On je umro, a nisu se videli." Fila navodi i da su Titu više puta pokušavali podmetnuti da potpiše papire za razvod braka, pa su to čak činili i dok je bio u bolnici, ali je on to svaki put odbio da uradi. Jovanka je sve znala i tumačila to kao njegovu ljubav i poštovanje prema njoj. Ubrzo nakon Titove smrti, ona je izbačena iz kuće u beogradskoj Užičkoj ulici u kojoj je s njim živela 35 godina. Isterana je tokom noći, uz pretnju pištoljem i, kako je sama tvrdila, bez bilo kakvih stvari.









(Ekspres.hr)



Jovanka Broz rođena je na današnji dan, 7. decembra 1924. godine u Pećanima, a s Titom je bila u braku od 1952. Nakon Titove smrti Jovanka je do kraja životu živela u izolaciji u vili na Dedinju, ni sa kim nije razgovarala i u grob je odnela brojne tajne Partije i Jugoslavije. Jedan od onih koji je ostao blizak s Jovankom Broz nakon Titove smrti bio je advokat Toma Fila, koji se 25 godina borio da Jovanka ostvari svoja prava, da dobije penziju, dokumente, sopstvenu imovinu...Fila se svojevremeno za Newsweek prisetio susreta i razgovora s Jovankom, za koju kaže da će večno ostati misterija. Do njihovog prvog susreta došlo je nakon Titove smrti, kada je ona, povodom Titove ostavštine, došla kod Filinog oca Filote."Došla je kod nas 1983. godine, a našu kancelariju joj je, kako nam je tada rekla, preporučio Tito.A koliko je Jovanka bila verna i odana Titu, vielo se tokom posete Francuskoj, kada je otkriveno da Jovanka sa sobom nosi oružje."Došlo je do incidenta - na balu je iz Jovankine torbe ispao pištolj, a osiguranje je to brže-bolje pokušalo to da prikrije. Tito je, dakle, imao veliko poverenje u nju, ona je bila zadnja linija njegove obrane, pa je zato kod sebe držala mali pištolj za likvidacije. Ako sve službe zakažu, ona je trebalo da ga zaštiti svojim životom, da pogine za njega... Ona je Tita volela do ludila i nikako se ne može reći da je s njim bila radi interesa."Do presudnog trenutka u obračunu 'malih titića' - kako Fila naziva one koji su pokušavali naslediti Tita - sa Jovankom došlo je 1977. godine. To se dogodilo na Brijunima, pred Titov put u Kinu, kada je na važnom sastanku odlučeno da on prvi put u posetu nekoj državi ide bez supruge. Brozova je tada ministra unutrašnjih poslova Franju Herljevića pitala šta se to zapravo događa.Kasnije se ispostavilo da je ipak dobila nešto stvari, a nakon dve godine borbe dali su joj i neku garderobu, ali sa rasparanim porubima jer su tražili skrivene mikrofilmove - optuživali su je, naime, da radi za tajnu službu, pa su hteli da vide dokle sežu njene veze. Uzeli su joj dokumente, pa čak i telegrame saučešća, kao i fotografije na kojima je Tito, a dali su joj one na kojima je ona sama. Svojevremno se čak govorilo da Jovanka radi za ustaše i da ju je u Titovo okruženje "podmetnuo" Ante Pavelić. "Nisu hteli da se vidi da je ona ikada postojala. Pokušali su očistiti Titovu biografiju. Hteli su napraviti postavku u Muzeju "25. maj" tako da nje nigde ne bude, da ljudi steknu utisak da se Tito nikada nije oženio“, kaže Fila. "Nakon što je izbačena iz kuće, sef u kući je nasilno otvoren. U njemu je bilo jako važnih dokumenata, ali i jedno Titovo pismo koje je u sefu ostavljao svaki put kada bi išao na neki put. Govorio joj je: 'Ako mi se nešto dogodi, pročitaj ovo.' Kada bi se vratio s puta, uzeo bi to pismo nazad i vraćao ga je opet prilikom sedećeg putovanja. Ona nikada nije pročitala sadržaj pisma, nije ga otvorila. A to pismo je, ako sam dobro shvatio, bilo zapravo neka vrsta političkog testamenta. Ali, eto, nakon otvaranja sefa, tom pismu se gubi trag, neto ga je video i brže-bolje sakrio", otkriva Fila.