U Srbiji će sutra ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i mestimično maglovito. Sredinom dana delimično razvedravanje.





Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 C, a najvišaod 7 do 14 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.





U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno i u pojedinim delovima grada maglovito. Posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura oko 4 C, na periferiji oko 0 C, a najviša oko 10 C.





Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 15. decembra:





U ponedeljak nakon mestimično maglovitog jutra i prepodneva, u toku dana u većem delu pretežnosunčano i toplije.





Oblačnost s kišom posle podne zahvatićenajpre sever Vojvodine, uveče i u toku noći će se proširiti na ostatak Vojvodine, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a u utorak i na ostale krajeve, kada će, uz pad temperature, u planinskim predelima kiša pre ć i u sneg.