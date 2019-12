B. Ca. | 07. decembar 2019. 07:25 | Komentara: 0

UMERENO do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i vetrom, vremenske su prilike koje nas očekuju danas u Srbiji. Najniže temperature biće od jedan do šest stepeni Celzijusa, a najviše od devet do 14.

U nedelju, posle mestimično maglovitog i tmurnog jutra i prepodneva, sledi razvedravanje. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, a temperature će dostići 14. podelak.

Prvog dana iduće sedmice biće suvo i toplo u većem delu zemlje, sa sunčanim intervalima. Kiša se, uz povećanje oblačnosti od sredine dana, najpre očekuje na severu Vojvodine. U toku popodneva, padavine će se proširiti i na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a u toku noći i na centralne krajeve. Jedino će se na istoku i jugoistoku naše zemlje zadržati suvo vreme. Duvaće uglavnom umeren vetar, a temperature će biti od jednog stepena ispod nule do 17 stepeni.

U utorak stiže zahlađenje. Biće pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, a na planinama sa snegom. I dalje će duvati umeren vetar, a temperatura će biti od najniža dva stepena do najviše devet stepeni Celzijusovih.

U narednih pet dana nastaviće se česta naoblačenja sa kišom, a na planinama sa snegom. Temperture će biti slične kao prethodnih dana.