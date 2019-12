Novosti Online | 01. decembar 2019. 14:43 | Komentara: 0

U podzemnom trezoru Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, u kojem je 4. svibnja 1980. godine umro Josip Broz Tito, otkrivene su fascikle s dokumentacijom koja baca novo svetlo na poslednje mesece života Tita i njegovog osoblja u najboljoj medicinskoj ustanovi u bivšoj državi.Kako je prvi izvestio slovenski portal 24ur, dokumentacija je otkrivena u prostoriji do koje vode podzemni hodnici, a koja je zadnji put korišćena kao sklonište u vreme vazdušne opasnosti za vreme rata u Sloveniji 1991. godine, iako se mislilo da je sva dokumentacija povezana s Titovim lečenjem u Ljubljani završila u Beogradu.Većina papira otkriva što je sve plaćeno u vreme boravka Tita i njegovog osoblja u bolnici u Ljubljani, ukazujući na lagodan život koji je okruživao Tita i u njegovim zadnjim danima. Naime, kako piše 24ur, u mesec dana pojedeno je 100 kilograma svinjskog mesa, 31 kilogram „baby beef”-a, 18 kilograma buđole, više od 15 kilograma pršuta i 90 kilograma konzervirane šunke. U istom jednomesečnom razdoblju plaćena je i 91 boca viskija, 20 boca ruma, 11 votke i 100 litara vina, a prema jednom računu naručeno je i 700 komada torte, 200 rolada, 200 krafni... Osim računa koji ukazuju na kako se u to vreme živelo u Titovom okruženju, pronađen je i dopis kojim Institut za patologiju izračunao da će obdukcija dugogodišnjeg predsednika Jugoslavije stajati 33.437 dinara. Titovo lečenje u Ljubljani platila je tadašnja Socijalistička Republika Slovenija, i to u iznosu od dva miliona i sto hiljada dinara. Lečio ga je konzilijum u kojem je bilo sedam lekara, od čega trojica iz Slovenije, kao i po jedan iz SAD-a i Rusije.Tito je u UKC Ljubljana proveo zadnja četiri meseca svog života. Iako je poznato da nije baš slušao lekare i da nije želeo da se odrekne omiljene hrane i pića, Tito je zadnjih 68 dana bio u veštačkoj komi, prikopčan na respirator, tako da je jasno da u tom periodu nije mogao da konzumira hranu i piće koja je, prema pronađenim računima, plaćena u vreme njegovog boravka u Ljubljani. Očito je da je ta hrana i piće bila naručena za njegovo osoblje, a ne za samog Tita.(vecernji.hr)