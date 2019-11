Novosti Online | 29. novembar 2019. 08:10 |

O gestu mladog Marka Ševića (29) iz sela Blaznava nadomak Topole danima se u ovom kraju priča sa simpatijama - verio je nedavno svoju devojku Marinu u pravoj lovačkoj čeki.- Lovac sam već deset godina. Odrastao sam uz oca lovca, a i otac moje devojke takođe je lovac, tako da smo oboje da kažem "šumska" deca i volimo prirodu. Ideja da je zaprosim u lovačkoj čeki rodila se iz ljubavi prema prirodi i lovu, želeo sam da je prvenstveno iznenadim, da uradim nešto što niko do sada nije. Najvažnije mi je bilo da ona ne posumnja u moje planove, tako da sam dan ranije sve pripremio i onda krenuo sa njom u obilazak šume - otkriva nam Marko.Njegova izabranica Marina Marković (23) iz obližnjeg sela Jarmenovci nije ni slutila šta joj se sprema.- Planirali smo da prošetamo i da mi pokaže čeke i jelene koje gaji. Pričali smo usput o drugim temama, obišli životinje, jednu čeku, pa lovačku kućicu, a kako smo se približavali čeki broj 14, rekao mi je da sačekam da proveri da nije slučajno neka zver ušla s obzirom na to da dugo nije bio tu - nadovezuje se nasmejana Marina.Posle desetak minuta već se, kaže, uznemirila, ali ju je iznenada pozvao.- Tad sam pomislila: "Sad ako mi iznese prsten, kako da reagujem", ali sam prećutala. Nešto mi se čini da su mi koraci uz stepenice čeke bili sve sitniji dok nisam stigla do vrata - nastavlja.A kad je otvorila vrata, zatekla je "vatreno" srce napravljeno od upaljenih svećica, latice ruža, šampanjac i prsten.- Zadrhtala sam i u momentu su mi iz očiju krenule suze. Izvadio je prsten i pitao me je: "Pristaješ li da se udaš za mene?" Onako uzbuđena i uplakana rekla sam: "DA!" Verio me je baš u njegovoj čeki. Sa te čeke lovi i čeka odstrele, pa tako sad kaže da je i mene "ulovio" - smeje se Marina.Marko pak dodaje da je odahnuo tek kad je čuo njeno "da", a za dogodine planiraju veliku šumadijsku svadbu.(informer.rs)