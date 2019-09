Novosti Online | 11. septembar 2019. 08:47 | Komentara: 0

Posle svežeg jutra, dan će biti pretežno sunčan i topao, uz slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni i sa temperaturom od 10 do 16 ujutro, a 26 do 30 stepeni u toku dana.I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 28 stepeni.Do kraja nedelje zadržaće se pretežno sunčano sa temperaturom oko i malo iznad proseka.U četvrtak jutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom uglavnom na zapadu i jugozapadu. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u skretanju na severni. Najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.U petak jutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.U subotu jutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.Prema prognozi vremena od 15. do 19. septembra, pretežno sunčano sa temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti.