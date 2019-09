Tanjug | 02. septembar 2019. 22:28 | Komentara: 0

Sutra će u Srbiji biti svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je RHMZ.Ujutro i pre podne na severozapadu i zapadu, posle podne u centralnim, a uveče i u toku noći i u ostalim delovima Srbije očekuje se naoblačenje i osveženje.Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, u skretanju na umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 22, najvisa od 22 na severozapadu do 32 stepena na istoku i jugoistoku.U Beogradu će biti osetno hladnije, sa najvišom temperaturom do 25 stepeni.Naoblačenje i osveženje se očekuje kasno posle podne, a uveče će padati slaba kiša.Vetar će biti umeren i jak, severozapadni, a najniža temperatura će se kretati oko 19 stepeni.U sredu će na severozapadu biti pretezno sunčano, u ostalim delovima pretežno oblačno, na jugu i jugoistoku s kišom.U četvrtak i petak pretežno sunčano i malo toplije, u četvrtak na istoku, a u petak na jugozapadu kratkotrajni poslepodnevni pljuskovi i grmljavina.Od subote će biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.