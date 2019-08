I. MITIĆ | 23. avgust 2019. 22:02 | Komentara: 0

SUNČICA Gorčić (48) iz mesta Bratmilovce, u okolini Leskovca, jedna je od retkih žena u Srbiji koja se osmelila da se bavi "muškim" zanatom. Ona već 18 godina uspešno radi kao autolimar, a specijalnost joj je zavarivanje uz pomoć takozvanog CO2 aparata. Sunčicina ljubav prema autolimarstvu rodila se iz ljubavi prema suprugu Bati, koji se ovim poslom bavi duže od 30 godina. Ova spretna žena je u početku bila Batin pomoćni radnik, ali se onda situacija promenila. Sada je Sunčica majstor, a Bata čirak.

- Bili smo među prvim autolimarima u leskovačkom kraju koji smo sa autogenog prešli na CO2 zavarivanje. Nismo imali nikavog iskustva s tim i ja sam se, pre Bate, osmelila da napravim prvi var. Ispostavilo se da mi to ide od ruke i od tog dana, pre punih 18 godina, nisam prestala da varim - započinje svoju priču Sunčica u radionici smeštenoj u okviru porodičnog domaćinstva.

Naša sagovornica kaže da je lako savladavala i druge "cake" ovog zanata, od brušenja, čišćenja korozije i postojeće zaštite, do farbanja. U svemu je bilo presudno to što je ovaj posao zavolela iako zahteva preciznost, a može da bude i opasan. Sunčica ističe da radi pun var svuda gde je to moguće, a posebno na gredi ili stubovima. Ne štedi na materijalu, a za posao koji uradi daje garanciju od pet do osam godina. U početku je među mušterijama bilo mnogo nepoverenja.

- Uđe čovek u dvorište i traži majstora. Pitam o čemu se radi, ali on i dalje insistira da vidi majstora. Kažem da priča sa majstorom, ali mi on i dalje ne veruje... - smeje se naša sagovornica i ističe da je sve te "neverne Tome" ispratila zadovoljne poslom koji je uradila.

Kada je vlasnik jednog kamiona zatekao Sunčicu da farba kabinu njegovog vozila, tražio je da odmah prestane, ali ga je ona ubedila da posao ipak privede kraju.

- Izvinjavao mi se. Nije imao nijednu primedbu. Naprotiv. Sve poslove u radionici sam preuzela kada je Bata operisao koleno. Život me je naterao. On nije mogao da radi, a od toga smo izdržavali dvojicu sinova. Sada mi je od velike pomoći, jer kroji lim za ugradnju i u tome ga još uvek nisam prevazišla i ne verujem da ću uspeti. Međutim, što se vara tiče, smem da stanem na crtu većini majstora - ističe ova žena neobičnog zanimanja.

Sunčica je zaposlena i u lakirnici jedne privatne firme koja se bavi proizvodnjom nameštaja. Kao i svaka žena, ima i mnogo kućnih poslova, a sa porodicom brine i o zasadu jagoda. Međutim, njoj ništa nije teško. Radi od jutra do mraka, ali je jedino posao u radionici odmara.

- Baviću se auto-limarstvom dok god budem mogla. Ima posla i od njega može solidno da se živi. Kažu da je CO2 opasan po zdravlje, ali ja ne mogu da radim sa zaštitnom opremom. Nisam navikla da nosim gumeno odelo i rukavice. Varim u svakodnevnoj garderodbi i koristim samo zaštitne naočare. Tako sam počela i ne znam drugačije. Nikada nisam pokušala ni autogeno zavarivanje. Isključivo radim CO2, ali bez greške. Do sada nikakvu reklamaciju nisam imala - ističe Sunčica i pokazuje ruke umazane kao kod "pravog majstora".

POMOĆ "HELPA"

SUNČICA je jedan od 30 dobitnika bespovratne pomoći nemačke organizacije "Help", koja podržava osnivanje novih ili razvoj postojećih zanatskih ili uslužnih radnji. U njenu radionicu stići će oprema vredna oko 3.000 evra. Radi se o stubnoj dizalici, novom aparatu za varenje i pumpi za pranje vozila. Naša sagovornica kaže da joj ova pomoć mnogo znači, jer tu opremu ne bi mogla sama da kupi. Da bi podigla auto na jednu stranu i mogla da vari, morala je da obezbedi po pet ili šest ljudi. Sa dizalicom će sve to biti mnogo jednostavnije.