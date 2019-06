Tanjug | 09. jun 2019. 22:28 | Komentara: 0

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na istoku i jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima retka pojava pljuska sa grmljavinom.Jutarnja temperatura od 13 do 19 C, najviša dnevna od 28 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni.Jutarnja temperatura oko 19 C, najviša dnevna oko 31 C.Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 17. juna :Pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 36 C. U poslepodnevnim satima, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.Krajem perioda svežije i nestabilno, sa češćom pojavom padavina.