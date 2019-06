Tanjug | 02. jun 2019. 15:02 | Komentara: 0

RHMZ izdao je upozorenje na obilne padavine koje će sutra zahvatiti području južne, centralne i istočne Srbije i gde se očekuje oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojačanim vetrom i pojavom grada.U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji ce biti izraženiji u centralnim, istočnim i južnim krajevima, gde se očekuju obilnije padavine, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojavom grada.Duvaće slab, severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 12 do 16, najviša dnevna od 20 do 24 stepeni.U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 15, najviša dnevna oko 22 stepena.Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do četvrtka će biti promenljivo oblačno, još u utorak u većini mesta sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Njihova žestina i intenzitet će se naredna dva dana smanjivati, a temperatura će uz duže intervale sunčanog vremena biti u porastu. Od petka do kraja perioda pretežno sunčano i osetno toplije.