Novosti online | 25. maj 2019. 11:45 | Komentara: 0

Većina svemirskog kamenja koje proleti blizu Zemlje su osamljeni putnici na svojoj ruti oko Sunca, međutim asteroid, koji će proći pored naše planete 25. maja, sasvim je drugačiji.Naime, asteroid zvan 1999 KW4 je "dvostruk". Naučnici smatraju da je primarno telo objekta široko oko kilometar i po i dovoljno je velik da ima manji "asteroidni mesec" u svojoj orbiti. Manji mesec u orbiti većeg kamena i dalje je značajno velik sam po sebi, sa više od 400 metara u prečniku. Ako bi ovaj dvostruki asteroid predstavljao pretnju po Zemlju, bili bismo u ozbiljnim problemima, ali to srećom nije slučaj.Ovaj asteroid neće biti problem u nekoj predvidljivoj budućnosti, a kad prođe danas pored nas, to će biti na bezbednoj distanci od oko pet miliona kilometara, što je više od 13 puta razdaljina između Zemlje i Meseca.On se kreće brzinom od preko 77.000 kilometara na sat, a njegov prolazak moći će da vide stanovnici severne hemisfere, ali uz pomoć teleskopa najmanje 20 centimetara u prečniku.Postojanje manjeg kamena u orbiti 1999 KW4 je ono što posebno interesuje naučnike. Da li je to komad većeg kamena koji se odlomio pre dugo vremena ili možda asteroid koji je bio privučen gravitacionom silom većeg tela?Njegov prolazak će zato biti prava poslastica za astronome, koji ovu priliku mogu da iskoriste i saznaju više o asteroidima u našem sistemu.Prethodne opservacije otkrile su da ovaj kamen ima neobičan oblik, poput dijamanta ili oraha, veoma sličan drugim poznatim asteroidima poput Rjuga. Takođe je otkriveno da manji asteroid prođe jednu orbitu oko većeg svakih 16 sati.