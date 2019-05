Tanjug | 21. maj 2019. 18:15 |

Većem delu Evrope ovog leta prete opasni toplotni talasi, dok jugoistočnu Evropu i Balkan očekuju jake oluje, objavio je meteorološki servis AccuWeather u svojoj velikoj prognozi za nadolazeće leto za "stari kontinent"."Dugoročna razdoblja suše poljoprivrednicima će uzrokovati probleme, a sušno vreme se očekuje širom kontinenta", piše AccuWeather u svojoj prognozi.Dok će veći deo Evrope biti pod udarom sušnog vremena i opasnih toplotnih talasa, većem delu Balkana prete učestale jake grmljavinske oluje. To naročito važi za područje Dalmacije, ali i južne delove kopnene Hrvatske, prenosi Index.hr."Iako delovi Balkana neće biti imuni na toplotne talase, ekstremna vrućina biće ograničena", piše AccuWeather.Opasne oluje prete području od Grčke do Srbije, Rumunije i Bugarske, ali i delovima Jadrana."Ove oluje će doneti velik broj munja, bujične poplave, kao i orkanske vetrove i grad", upozoravaju meteorolozi i dodaju da bi najjače oluje mogle dovesti i do stvaranja tornada.Ovakve jake oluje očekuju se najviše tokom poslepodnevnih i večernjih sati. "Najveću opasnost doneće orkanski vetrovi, grad i bujične poplave", zaključuje se u prognozi za Balkan.Leto će u Evropi svakako obeležiti dugotrajni toplotni talasi koji će zahvatiti područja od Portugala i Španije pa sve do Poljske i Mađarske. Vrućine će početi već u junu u Španiji i Portugalu, a kasnije će se širiti na sever i istok kontinenta.Vrućine će biti dugotrajnije nego prošlog leta, kada su u delovima Portugala, Belgije, Holandije, Nemačke i Skandinavije zabeležene rekordne temperature, ali su uglavnom trajale samo nedelju dana.Čak i kada najintenzivniji vreli talasi popuste, uslediće samo kratko razdoblje prosečnih temperatura pre nego što se ponovno popnu na opasne nivoe.Temperature veće od 38 stepeni očekuju se od severne Francuske, Belgije i Holandije pa sve do Poljske, Slovačke i Mađarske."Temperature će u delovima južne i istočne Francuske od juna do početka avgusta ići preko 40 stepeni Celzijusa", izjavio je meteorolog Tiluer Rojs.Delove Španije i Portugala očekuju vreli talasi koji će trajati danima, a temperature će biti više od 43 stepena. Uz to, noći će biti vrlo tople pa stanovnici osveženje neće osetiti ni tada.Intenzivni toplotni talasi i duga razdoblja suvog vremena tokom leta doneće i veliku opasnost od požara u većem delu zapadne i srednje Evrope.Područja s najvećim rizikom biće ona od severnog Portugala do severne Španije i od Alpa do Nemačke i Češke.Vlažna zima i proleće u većem delu zapadne i srednje Evrope rezultiraće bujnijom vegetacijom nego prethodnih godina. Međutim, kako će suvo vreme prevladavati početkom ljeta, tako će i opasnost od požara biti još veća.Sušna razdoblja dominiraće većim delom leta širom Irske, južnih delova Ujedinjenog Kraljevstva i severne Francuske.Temperature će generalno biti oko ili iznad proseka od juna do avgusta. Biće mogući kratki toplotni talasi, ali neće trajati duže od tri-četiri dana."Tokom ovih vrućih razdoblja temperature mogu dostići 32 stepena Celzijusa", prognozira AccuWeather.