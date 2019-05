Tanjug | 19. maj 2019. 11:40 | Komentara: 0

Republički hidrometeorloški zavod upozorio je da se u nedelju očekuju nepogode sa velikom količinom padavina i gradom.Uveče i noću na području Banata, Pomoravlja i istočne Srbije najavljene su lokalne nepogode sa jakim pljuskovima, grmljavinom, lokalno velikom količinom padavina (od 20 do 40 l/m2) i pojavom grada, saopštio je RHMZ.Prema prognozi, u ponedeljak će u Srbiji pre podne biti pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 9 do 14, najviša od 21 do 24 stepena.U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Najniža temperatura biće 13, najviša 23 stepena.Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 27. maja, biće umereno toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ponegde pljuskovi i grmljavina.Najviša temperatura biće od 20 do 25 stepeni.