Nastupom dečjeg DF Hora predvođenog Bojanom Vunturišević ispred Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić", počela je 16. "Noć muzeja" u okviru koje će posetioci sve do ponoći moći da obiđu preko 60 lokacija sa više od 90 sadržaja u Beogradu.Od Vudstoka do beogradskog noćnog života osamdesetih, od pozorišnog performansa „The Box 2.1“ koji pomera emocije i granice, do izložbe posve neverovatnih, istinitih priča sa graničnih prelaza, ovogodišnja "Noć muzeja" još jednom poziva publiku da krene u potragu za novim pričama, u otkivanje novih prostora i zanimljivih postavki.Muzeji, galerije, ustanove kulture i druga zdanja otvorila su svoja vrata i omogućavaju svim generacijama da na sasvim nov način dožive beogradske dragulje pored kojih svakodnevno prolaze.Od 18 do 22 sati Bitef teatar vodi svoje goste kroz pozorišnu zgradu po mnogo čemu jedinstvenu u gradu, od 21 sat kroz obilazak i razgovor sa rabinom posetioci sinagoge moći da se upoznaju sa jevrejskom zajednicom srpske prestonice, ljubitelje sedme umetnosti u 18 i 19 sati u Jugoslovenskoj kinoteci dočekaće reditelj Slobodan Šijan, a obožavaoce fudbala u Muzeju FK "Crvena zvezda" od 18 do 19 sati ugostiće crveno-beli prvotimci poput Dušana Savića, Vladimira Petrovića Pižona ili Miloša Šestića.Od 18 časova o slobodi, koja je tema 16. "Noći muzeja", glasno i jasno, ali u stihovima, govoriće se u Zadužbini Ilije M. Kolarca i u zgradi Radio Beograda, jer u popularnom radijskom programu "Poezija uživo!" učestvuju najpoznatiiji domaći pesnici, kao i nove, mlade snage.Oni spremni da zaplešu u "Noći muzeja" moći će da se inspirišu rok koncertom u 20 sati u Manakovoj kući, dok će posetioci naklonjeniji klasičnim notama svoj kutak pronaći u zgradi Fakulteta muzičke umetnosti gde je planirano nekoliko tematski raznolikih koncerata.Bebi zoo-vrta, radionice inspirisane Lubardinim slikarstvom u legatu ovog slikara na Dedinju, druženje sa Laguninim piscima za decu u Pedagoškom muzeju, ali i posve neobično putovanje evropskim prestonicama u EU Info centru, samo su delić "Noći muzeja" koja je upravo počela.

„NOĆ MUZEJA“ I U SEVERNOJ KOSOVSKOJ MITROVICI

Poruke slobode kvalitetnim kulturno – umetničkim sadržajem noćas iz Kosovske Mitrovice šalju studenti i profesori Fakulteta umetnosti koji peti put učestvuju u organizovanju manifestacije „Noć muzeja“. Prvi su svoje umeće pokazali studenti muzičkog odseka u klasi profesorice Marine Denić, a zajedničkom izložbom slika predstavili su se profesori i studenti likovnog odseka.

Svoje glumačko umeće, oko 21 sat, pokazaće i studentkinja master studija na glumačkom odseku Milica Maletić izvođenjem monodrame „Isadora”. Posetioci će do ponoći imati priliku da učestvuju u umetničkim radionicama poput pravljenja razglednica, crtanja i slikanja svetlom, ali i da čuju o kreativnom procesu podsticanja mašte i glumačke igre.

- S obzirom da je tema ove „Noći muzeja“ sloboda mi smo se trudili da se u organizaciji radionica ta sloboda provlači kroz svaki umetnički izraz. Imamo radionicu gde će se pravljenjem razglednica poslati što lepše reči i misli svim ljudima sveta, zatim radionicu „maši papir“ namenjenu najmlađoj populaciji kao i vrstu virtualne galerije gde će se izlagati radovi studenata i rad sa mlađom populacijom koja bude zainteresovana za glumu – rekla je prodekan na likovnom odseku Fakulteta umetnosti Ester Milentijević.



On je istakla da je „Noć muzeja“ na ovom fakultetu počeo od 17:30 sati i trajaće do ponoći.



Bogat sadržaj pripremljen je i u Gradskom muzeju gde će od 19 sati posetioci uživati u izložbi skulptura i crteža Vladimira Antića pod nazivom „Bezimeni“.



Grafičar Tijana Rodić upoznaće prisutne sa metodom izrade grafike, a za muzički deo program zaduženi su članovi Art benda.



ČAROLIJA FOTOGRAFIJA JEDNE KRUŠEVLjANKE



IZUZETNO interesovanje za Noć muzeja u Kruševcu zabeleženo je već od 18 sati, a među prvim izložbenim prostorima koji su otvorili svoja vrata bila je Galerija Kulturnog centra :zbog velikog broja pratilaca na društvenim mrežama koji oduševljeno dele fotografije sa putovanja nagrađivane montažerke RTS-a iz Kruševca Ivane Neckov – Grubišić, pred publikom se našla postavka “Kofer ljubavi”.

- Privatna kolekcija fotografija sa putovanja po evropskim gradovima je prerasla privatnu zbirku i sada je postala zasebna izložba sa 60 dela, koja su u prethodnih pet godina nastajala u Italiji, Engleskoj,Grčkoj-kaže za “Novosti” popularna autorka Ivana Neckov-Grubišić.-Posao koji radim na javnom servisu promenio mi je vizuru, uopšte način na koji posmatram svet. Otuda su na fotografijama brojne priče,što je suština posla koji radi i nije reč o turističkim foto-razglednicama.Noć muzeja u Kruševcu nastavlja se izložbama akademskog vajara Genadija Pravotorova u Galeriji Milića od Mačve, postavkom Dragane Žaravac u Umetničkoj galeriji,ali i neobičnom postavkom foto-zapisa iz starina u Obilićevoj ulici.

U “ponudi” su se našli i srednjevekovni duh kroz više izložbi i predstavljanja dokumentarnih ostvarenja u Osnovnoj školi “Jovan Popović”, postavka “Murali kojih više nema” u Galeriji Udruženja umetnika „Plavo i zlatno“.

Narodni muzej Kruševac sa novom stalnom postavkom i Kuća Simića sa autentičnom izložbom privanih kolekcija Kruševljana biće takođe otvoreni do jedan sat posle ponoći.

OD TRŠIĆA DO LOZNICE



U okviru „Noći muzeja“ u Vukovom Tršiću kod Loznice, rodnom selu Vuka Karadžića, u Muzeju jezika i pisma razmatrana je tema „Magija izgovorenog – između slobode i ograničavanja“.



Govor je, kako je rečeno, „izraz ljudske slobode u kreiranju stvarnosti, stvaranje bezgraničnih mogućnosti u uraznoličavanjima života“.



- Nekada je sloboda našeg govorenja narušena nepoverenjem, nekada tuđe reči pokušavaju našu stvarnost da stave u svoje okvire - poručeno je sa ove kulturne svetkovine. - Sloboda u svakodnevnim malim stvaralaštvima je izvan tuđih reči.

ZDRAVSTVO TEMA “NOĆI MUZEJA“ U KIKINDI





Istorija i razvoj zdravstva u Kikindi tema je ovogodišnje “Noći muzeja” u Narodnom muzeju u tom gradu, koja se održava pod sloganom “Najvažnije je biti zdrav.”







Posetiocima je predstavljena istorija bolnice, apoteka i ostalih zdravstvenih ustanova, kao i lekari koji su radili u Kikindi.







Za najmlađe posetioce organizovane su radionice.





“ Noću muzeja” u Kikindi održava se na tri lokacije, jer je psim Narodnog, svoja vrata, drugi godinu zaredom, otvorio je i muzej NIS-a, kao i mezej skulpture “Terra”.





