U većini mesta u Srbiji pada kiša slabog do umerenog intenziteta, ponegde i jakog, a obilne padavine očekuju se do kraja dana i tokom noći, izjavio je jutros pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), meteorolog Goran Mihajlović.On je za Tanjug rekao da je kiša noćas padala u većem delu Srbije, a danas i u noći između utorka i srede, ukupna količina padavina u većini mesta biće od 20 do 40 milimetara, lokalno i oko 60 milimetara po metru kvadratnom.Na području Beograda očekuje se oko 30 milimetara kiše.RHMZ je izdao hidrološko upozorenje, jer se na slivu Save u narednih sedam dana može očekivati porast vodostaja.Vodostaji na Savi će narednih sedam dana biti u većem porastu s dostizanjem i prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Šapca 16. maja.Vodostaji na Mlavi, Peku, Timoku, banatskim vodotocima, Kolubari, Drini, Limu, Jadru, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Lepenici, Lugomiru, Resavi, kao i na pritokama gornjih tokova Zapadne i Južne Morave će od 14. do 17. maja biti u umerenom i većem porastu s mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa.