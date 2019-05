Agencije | 13. maj 2019. 08:15 > 11:24 |

Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Slavomir Stevanović izjavio je danas da se narednih dana može očekivati porast nivoa Save, ali da verovatno neće biti proglašena vanredna odbrana od poplava.Kada je reč o stanju na Dunavu, Stevanović je za RTS rekao da Dunav opada i da može da prihvati sve količine vode koje se očekuju.On je kazao da su analize iz prethodnih dana ukazivale na značajne padavine danas, ali da će se one ipak desiti u toku noći i da će potrajati do 15. ili 17. maja.Stevanović je naveo da je to s jedne strane dobro jer ima dovoljno vremena od prethodnih padavina da voda siđe u reke i da se isuše slivovi kako bi se povećao kapacitet za prijem novih padavina.Međutim, kako je rekao, najave ukazuju da bi situacija na Savi mogla da bude ozbiljnija i da se vrh talasa u Srbiji očekuje u četvrtak ili petak.On je naveo da Šabac ima deonicu koja je osetljiva na velike vode i da će u tom gradu verovatno biti proglašena redovna odbrana od poplava, ali da su male šanse da se proglasi vanredna odbrana.Najveće padavine ovih dana se inače očekuju u zapadnom i centralnom delu zemlje.Stevanović je rekao da je nad regionom snažan ciklon koji malim pomeranjem može da izazove značajnije padavine na nekoj teritoriji gde se to nije očekivalo.Republički hidrometeorološki zavod ponovio je upozorenje da se od danas do petka očekuje velika količina padavina u Srbiji.Očekuje se da danas i u utorak ukupna količina padavina u većini mesta bude od 20 do 40 litara, a na zapadu Srbije, u Sremu i Bačkoj oko 60 litara po kvadratnom metru.