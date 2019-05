Tanjug | 12. maj 2019. 13:38 | Komentara: 0

Vetar umeren, povremeno jak, uglavnom istočni i severoistočni.





Republički hidrometerološki zavod ponovio je upozorenje da se od sutra do petka očekuje velika količina padavina u našoj zemlji.Ukupno za pet dana na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima zemlje od 80 do 120, na istoku i jugoistoku od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.Sutra i u utorak ukupna količina padavina u većini mesta biće od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, u zapadnoj Srbiji, Sremu i Bačkoj oko 60 l/kv.m.U Srbiji se sutra očekuje pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine se očekuju u severnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje.Sutra jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 17 do 22 stepena.U Beogradu će u toku sutrašnjeg dana takođe biti oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren, uglavnom istočni i severoistočni.Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 19 stepeni.Od ponedeljka do petka sledeće nedelje velika količina padavina, ukupno za 5 dana na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima zemlje od 80 do 120, na istoku i jugoistoku od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.Od subote toplije sa retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.