Tanjug | 12. maj 2019.

uPosle upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o obilnim padavinama koje se očekuju od večeras, generalni direktor "Srbijavoda" Goran Puzović rekao je da su korita reka za sada prazna i da je hidrološka situacija malo drugačija nego 2014. godine, kada su Srbiju pogodile nezapamćene poplave.Ipak, zbog upozorenja, formiran je operativni tim koji čine predstavnici Sektora za vanredne situacije, "Srbijavoda", vojske i policije, dok je stepen pripravnosti podignut na najviši nivo i uvedeno je 24-časovno dežurstvo, kaže Puzović.Puzović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da bi moglo da dođe do porasta nivoa reka na slivu Kolubare, Jadra, Lugomira, Resave, Lepenice i u donjim delovima slivova Južne i Zapadne Morave.Istakao je da je situacija iz 2014. godine bila velika lekcija i da je sada formiran operativni tim i da su naložene mere koje se sprovode. Kaže da su delovi sistema u pripravnosti i da su obaveštene lokalne samouprave.Ističe da se situacija prati i da je bitno u kom intervalu će biti velika količina padavina.Kada je reč o velikim rekama, Puzović je rekao da opasnost predstavljaju padavine u gornjem delu slivova Save i Drine koje mogu dovesti do porasta nivoa reke. Međutim, kaže da se ne očekuje ništa veliko, ali da su ipak naložene preventivne mere i da se prati situacija.Prema njegovim rečima, moguća su lokalna izlivanja na malim i srednjim vodotocima, što je znak za lokalne samouprave da odmah reaguju.Podseća da je zakon podelio vodotoke na one prvog i drugog reda i da su za vodotoke drugog reda zadužene lokalne samouprave.Puzović kaže da je su u prethodnom periodu "Srbijavode" imale više od 500 gradilišta u 100 opština i gradova i 12 velikih investicija.Republički štab za vanredne situacije naložio je svim subjektima koji učestvuju u sprovođenju mera odbrane od poplava da preduzmu sve neophodne mere i budu u pripravnosti.Goran Mihajlović, načelnik meteorologije u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, rekao je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a da se velike količine padavina pre svega očekuju u ponedeljak i utorak.Dodaje da jeste reč o obilnim padavinama ali da mogućnost poplava zavisi od hidrološke situacije, zemljišta i stanja sistema odbrane.Mihajlović kaže da poređenje sa 2014. godinom nije potpuno na mestu jer su tada bili nepovoljniji uslovi kada je reč o vlažnosti zemljišta.Kaže i da će u narednom periodu obilne padavine naročito pogoditi desne pritoke Save.