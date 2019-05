E. V. N. | 05. maj 2019. 16:02 | Komentara: 0

U NOVOM Sadu kilogram, u Beogradu dva. Ovako bi, bar po ceni mladog krompira koja se kreće od 120 do 250 dinara, mogla da se opiše situacija na gradskim pijacama po okončanju uskršnjih i prvomajskih praznika. Ponuda povrća i voća je dobra, ali cene nisu prilagođene prosečnom džepu, pogotovo kada je reč o namirnicama koje bi trebalo da su dostupne i onima sa manjim domaćinskim budžetima, kao što su krompir i luk, na primer. Kilogram ovog povrća nigde ne može da se pazari ispod 100 dinara. Čak je i cena "starog" krompira bliža stodinarki. A, poređenja radi, pileći bataci mogu da se pazare za 235 dinara po kilogramu.

BEOGRAD

SUDEĆI prema navodima prodavaca za tezgama, oko Uskrsa je bilo više zainteresovanih mušterija koje su birale povrće i voće za prazničnu trpezu. Zatišje je, kažu prodavci na beogradskom Zelenom vencu, nastalo 2. maja kada je kupaca bilo manje. U petak, prvog radnog dana posle prvomajskih praznika za većinu zaposlenih, i mušterije su počele više da obilaze tezge, mada prodavci tek od ponedeljka očekuju da se situacija "vrati u normalu".

Mladi krompir na Zelenom vencu u petak je mogao da se pronađe i za 120 dinara za kilogram (roze), dok je za beli trebalo da se izdvoji desetak dinara više. Cena ovog povrća koje je najslađe s proleća kretala se do 200 dinara na beogradskim tezgama. Jagode su za dan poskupele i išle su do čak 300 dinara, iako su ponegde mogle da se pronađu i za 120 dinara (one zrelije). U četvrtak je, zbog male potražnje, cela pijaca bila "pretrpana" jagodama i izbor je bio veliki, a najskuplji kilogram kretao se do 250 dinara, dok su odlične mogle da se kupe i za pristojnih 140 dinara.

Kilogram spanaća je 50 dinara, sitnije jabuke su mogle da se pronađu i za 20, iako je najčešća cena bila 50 dinara za kilogram. Mladi kupus košta 70 za kilogram, a keleraba se prodaje na komad po 50 dinara. Tikvice su pale na 60 dinara za kilogram, krastavci su nešto više, ali uglavnom ne premašuju 100 dinara. Paradajz je 180 za kilogram, paprika je mogla da se nađe i ispod 200, a veza rotkvica najčešće je oko 30 dinara, koliko košta i mladi luk. "Stari" crni luk je "zakucan" na sto dinara. Cena salate, a najviše je puterice, je oko 30 dinara, ali je bilo tezgi gde su i dve salate mogle da se kupe po toj ceni.

JEFTINIJE KOD SELjAKA MNOGI Šapčani umesto na pijacama u gradu gde su, kako kažu, mahom nakupci, povrćem se snabdevaju kod domaćina u Mačvi i Sremu. Posebno im je privlačan put prema Rumi, gde je poslednjih godina niklo mnoštvo plastenika, a i cene su povoljnije kada se kupuje na veliko.

NOVI SAD

PONUDA povrća i voća na novosadskim pijacama je uobičajeno dobra u ovo doba godine, ali bi cene tih proizvoda, kako tvrde pojedini kupci, mogle da budu ipak "malo pristojnije", odnosno prilagođene džepu većine Novosađana.

Tako je na Limanskoj pijaci, jednoj od najsnabdevenijih u gradu, veza mladog luka košta 50 dinara, kilogram krompira 250, a korpica jagoda od 150 do 250 dinara. Lubenica i trešanja nema u ponudi, a ista situacija je, kada je reč o tom voću, na ostalih pet većih pijaca u gradu.

Na Futoškoj pijaci cena jagoda je od 260 do 300 dinara za kilogram, dok kilogram mladog krompira košta od 150 do 200 dinara. Prodavci na Ribljoj pijaci u centru grada nude vezu mladog luka za 40 do 60 dinara, kilo mladog krompira je 250 do 300, a korpica jagoda od 160 do 180 dinara.

NIŠ

CENE voća i povrća na gradskim pijacama i dalje su visoke za ovo doba godine. Građani kažu da je najskuplji paradajz kome cena "nikako da padne". Za kilogram ovog povrća potrebno je od 200 do 300 dinara. Prijatno iznenađenje je niska cena krastavca (od 60 do 70 dinara) za šta je, kako kažu prodavci, kriv uvoz ovog povrća iz Albanije.

- Za ovo doba godine startna cena je izuzetno mala. Prošle godine prva berba krastavca je bila 180 dinara, a evo danas je 60 dinara. To je taman za to što smo kupili drva, seme, platili radnike - kažu prodavci.

Jagode, koje su ovih dana najtraženije, mogu se pazariti za 200 dinara po kilogramu, dok su prve trešnje od 200 do 250 dinara.





ŠABAC

U GRADSKOJ tržnici u centru Šapca za vezu mladog luka treba izdvojiti od 35 do 50 dinara, dok je mladi krompir 170 dinara.

Salata košta od 35 do 40 dinara, cena paradajza se kreće od 180 do 200 dinara, karfiol je 160, brokoli 130, a crvene paprike makedonke 400. Za tikvice je potrebno 90 dinara, rotkvice 20, krastavac 80, jagode od 100 do 150 dinara, banane 100...

KRALjEVO

NA, uvek odlično snabdevenoj kraljevačkoj pijaci, cene voća i povrća se ne razlikuju mnogo od cena u susednim gradovima, ali po rečima Kraljevčana za uobičajeni pijačni pazar ovih dana treba izdvojiti znatno više novca nego lane.

- Za kilogram crnog luka na kraljevačkoj pijaci potrebno je od od 80 do 100 dinara, dok vezica mladog luka košta 40. Kilogram krompira staje od 70 do 100 dinara, mladog krompira oko 150, krastavaca 120, paradajza 150... - govore Kraljevčani.

Zelena salata i rotkvice su po 40 dinara, dok kupovina jagoda (od 300 do 350 dinara za kilogram), odavno za većinu stanovnika grada na Ibru i okoline predstavlja luksuz.

SKUPLjE OD ĆEVAPA

- ZA četvoročlanu porodicu samo kupovina mladih krompirića, paradajza, krastavaca i luka za salatu za jedan solidan ručak bez mesa praktično ispadne skuplja nego kilogram svinjskih šnicli ili ćevapa u kasapnici. To se, priznaćete, kosi sa zdravim razumom - kaže jedna starija Kraljevčanka.