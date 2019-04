Tanjug | 28. april 2019. 09:27 | Komentara: 0

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska.





Vetar će biti slab i umeren, na severu Vojvodine i istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 11 C, a najviša od 18 do 22 C.

Uveče i u prvom delu noći u zapadnim i centralnim delovima prolazno naoblačenje s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa najvećom verovatnoćom ujutro i kasno uveče i noću.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 10 C, a najviša oko 20 C.

Prema prognozi do 5. maja, do srede pretežno oblačno i sveže sa čestom pojavom kiše i pljuskova, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, samo će u ponedeljak, 29.aprila, na istoku i jugoistoku Srbije biti uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Obilnije padavine očekuju se u utorak u severnim krajevima. Na visokim planinama iznad 1.500 metara mešovite padavne, kiša i sneg.