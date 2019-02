Beta | 04. februar 2019. 23:33 | Komentara: 0

BEOGRAD - U većem delu Srbije u utorak će biti oblačno vreme sa lokalnom pojavom slabe ili sipeće kiše, u planinskim predelima ponegde će provejavati slab sneg, dok će na krajnjem jugu biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).Duvaće slab, na planinama umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od nula do četiri stepena, a najviša dnevna od tri na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku Srbije.U Beogradu će takođe biti oblačno vreme, povremeno sa sipećom kišom - rosuljom. Duvaće slab, severozapadni vetar. Temperatura će biti od tri do pet stepeni.